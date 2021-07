von Doris Dehmel

In der letzten Gemeinderatssitzung wurden für etwa 3,3 Millionen Euro Aufträge für die Sanierung und Erweiterung der Gemeinschaftsschule Albbruck vergeben. „Wir sind froh, dass wir überhaupt Firmen gefunden haben, die sich an der Ausschreibung beteiligt hatten“, so Bürgermeister Stefan Kaiser. Umso erfreulicher sei, dass man bei den neuerlichen Vergaben 200.000 Euro hinter dem ursprünglichen Ansatz liege.

Albbruck Der Kindergarten in Schachen soll erweitert werden Das könnte Sie auch interessieren

Zur Angebotssumme von 1.036.441 Euro wird die Firma Elektro Buck aus Albbruck die Elektroarbeiten ausführen. Die Firma Hierholzer Energiespartechnik erhielte für den Heizungsbau den Zuschlag zum Angebotspreis von 525.742 Euro. Die Firma Tib Technik Imbau, aus Frickenhausen übernimmt zum Preis von 409.937 Euro den Lüftungsbau. Die Firma Kaiser Installationen aus Waldshut-Tiengen erhielt für die Sanitärarbeiten den Zuschlag zum Preis von 209.520 Euro. Die Schreinerei G. Lüttin aus Görwihl erhielt den Auftrag für den Fensterbau Holz/Alu zum Preis von 919.102 Euro. Die Firma Artem GmbH aus Balingen am Kaiserstuhl wurde mit den Fensterbauarbeiten Stahl/Alu zum Preis von 175.782 Euro beauftrag.

Albbruck Grüne Nachwuchspolitiker im Albbrucker Zukunftswald Das könnte Sie auch interessieren

Für das neue Feuerwehrgerätehaus in Schachen ging der Auftrag für die Fensterbauarbeiten in Höhe von 55.271 Euro an die Firma G. Lüttin aus Görwihl. Die Dachabdichtungsarbeiten werden zum Preis von 35.840 Euro von der Firma Berger aus Höchenschwand ausgeführt. Wegen der unverhältnismäßigen Kostensteigerung wurde die Ausschreibung für die Fassade des Feuerwehrgerätehauses aufgehoben. Im freihändigen Verhandlungsverfahren soll ein günstigeres Angebot für die Eternitfassade mit Fudermax-Teilflächen erwirkt werden.

Kreis Waldshut So will der Waldshuter Tarifverbund Menschen im Landkreis den Umstieg auf Bus und Bahn schmackhaft machen Das könnte Sie auch interessieren

Vergeben wurden in öffentlicher Sitzung auch die Vermessungsarbeiten im Baugebiet „Rütte-Allischmatten“. Den Zuschlag erhielt das Vermessungsbüro Schulz aus Laufenburg zum Preis von 9.103 Euro . Der turnusmäßige Austausch von 680 Wasserzählern wird zum Angebotspreis von 21.438 Euro durch die Firma Ernst Heitland aus Solingen erfolgen. Diese erhielt auch den Zuschlag für die Lieferung der Wasserzähler zum Angebotspreis von 15.966 Euro.

Mit der Beteiligung an den Kosten des Verkehrsübungsplatzes in Wallbach bezahlt die Gemeinde Albbruck für die Nutzung durch drei Klassen einmaligen Betrag von 7.026 Euro