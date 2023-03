Der Jubiläumsauftakt zum 100-jährigen Vereinsbestehen liegt hinter dem SV Albbruck. Dabei gehörte das Fußballfeld der Jugend ebenso wie den Aktiven. Spannende Begegnungen konnten die Besucher verfolgen und ihre Favoriten mit Applaus anfeuern. Bei der Begegnung der D-Junioren der Spielgemeinschaft Albbruck gegen die Spielgemeinschaft Steina-Schlüchttal blieb der Sieg in Albbruck. Die A-Junioren der Gastgeber mussten sich gegen die Mannschaft vom SV Eggingen geschlagen geben. Das Lokalderby gegen den SV Dogern konnte die erste Mannschaft des SV Albbruck für sich entscheiden, ebenso ging die zweite Mannschaft nach der Begegnung mit dem FC Dachsberg 2 als Sieger vom Platz.

Vor vielen Besucher gedachte der Vereinsvorsitzende Christian Kasper namentlich der in den vergangenen Jahren verstorbenen Ehrenmitglieder, die sich alle sehr um den SV Albbruck verdient gemacht hätten. Viele Veränderungen hätten den Verein geprägt, an die sich heute viele Mitglieder gar nicht mehr erinnern könnten. Längst Geschichte ist der Sportheimbau auf dem Gelände der Radag, der Umzug an den heutigen Standort und der Bau des Kunstrasenplatzes. Auf- und Abstiege mussten hingenommen und schlimme finanzielle Krisen durchgestanden werden. „Wir erleben ein enorm verändertes gesellschaftliches und berufliches Umfeld, in dem das Freizeitverhalten sich neu erfindet“, so der Vorsitzende.

Bei allen Erschwernissen und wachsenden Anforderungen an die Sportvereine habe sich der SV Albbruck das Ziel gesetzt, das Ehrenamt zu erhalten, die Jugendarbeit sicherzustellen und die Attraktivität des Vereins zum Erhalt und Neugewinnung von Mitgliedern zu steigern. Ausschlaggebend dabei sei die Wahrnehmung der sozialen Verantwortung in der das Alter, Geschlecht, die Gesellschaftsschicht oder die Nationalität keine Rolle spielen. Bürgermeister Stefan Kaiser lobte alle, die sich im Verein engagieren und in der Jugendarbeit einbringen, damit der Fortbestand des Vereins, aber auch das gesellschaftliche Miteinander gestärkt werde.