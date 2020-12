von Doris Dehmel

„Weihnachten einmal anders“, werden viele Menschen in diesem von der Corona-Pandemie geprägten Jahr feiern. Begegnungen müssen auf ein Minimum zurückgeschraubt und Traditionen unterbrochen werden. In kaum einem Bereich sind die Veränderungen nicht zu entdecken. Bisherige Selbstverständlichkeiten sind ausgesetzt. Umarmungen sollten vermieden und die Nähe zu anderen Personen mit Abstand ausgedrückt werden.

Die Termine An Heiligabend ist um 16 Uhr die Kinderweihnacht und um 17.30 Uhr Christvesper. Anmeldung über die Internetseite der evangelischen Kirchengemeinde Albbruck-Görwihl (www.evkg-albbruck.de). Hier kann ab 24. Dezember auch der Online-Gottesdienst zu Heiligabend abgerufen werden.

„Zum Glück muss Gott keinen Abstand halten. Er wird auch in der schwierigen Zeit ganz nahe bei den Menschen sein und wir bei ihm“, versicherte die Albbrucker Pfarrerin Heidrun Moser. Auch für sie, die Kirchengemeinderäte und den Helferkreis wird die Feier von Christi Geburt in den Gottesdiensten ganz anders sein als in der Vergangenheit. Neben den treuen Kirchenbesuchern kommen erfahrungsgemäß an kaum einem anderen Festtag so viele „locker Verbundene“ wie an Weihnachten in die Christmette oder zur Kinderweihnachtsfeier. Da momentan lediglich 23 Personen entsprechend den Abstandsregeln die Christuskirche besuchen dürfen, suchten Pfarrerin Moser und die Kirchenältesten schon frühzeitig nach einer anderen Lösung.

Draußen feiern

Schließlich entschied man sich, den Pfarrgarten als „Kirchenraum“ zu nutzen und gestalten. Zwei Gottesdienste mit jeweils 100 vorher angemeldeten Besuchern können so in gebührendem Abstand stattfinden. Dabei legen die Verantwortlichen großen Wert auf einen feierlichen Rahmen des 30-minütigen Gottesdienstes. Zwei Geschwisterpaare und ein Ehepaar werden dem mit Musik begleiteten pantomimischen Krippenspiel Leben einhauchen und die Christmette wird von vier Musikern des Blasorchesters Albbruck musikalisch umrahmt.

Wenn die Situation auch sehr belastend und mit viel Planung verbunden sei, ist bei Pfarrerin Moser die Weihnachtsfreude doch spürbar. Sie sei dankbar, dass sie mit vielerlei Unterstützung rechnen und damit feststellen kann, „dass die Gemeinde lebt und auch in Coronazeiten tut, was sie kann“. Senioren und Jungscharkinder, Kirchenälteste und Gemeindemitglieder seien als „lebendige Lichter“ emsig dabei, wenn es darum gehe, Freude zu schenken, sagt Pfarrerin Heidrun Moser. So werden Konfirmanden rechtzeitig kleine Geschenke an Senioren verteilen und der diesjährige Adventskalender ist als Video zu öffnen. Die engagierte Pfarrerin hofft inständig, dass Besuche in den Pflegeeinrichtungen, wenn auch auf ein Minimum reduziert, erhalten bleiben und so, wie von ihr vorgesehen, in kleinen Gruppen kirchliche Feiern stattfinden können.