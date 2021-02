von Manfred Dinort

Rund 200 Arbeiter und Monteure kommen für die geplanten Revisionsarbeiten am Kernkraftwerk Leibstadt (KKL) zum Einsatz. Die Arbeiten werden von der Schweizer Dienstleistungsfirma Service Solutions aus Baden ausgeführt. Jetzt stellte die Firma zum zweiten Mal einen Bauantrag an die Gemeinde Albbruck zur Errichtung eines Containerdorfes auf dem Gelände der ehemaligen Papierfabrik.

Die Dauer wurde von Mai bis Oktober befristet. Bereits im März 2020 stellte Fieldcore eine solche Anfrage, aber dann wurden die Arbeiten verschoben. In der neuen Fassung sind statt 450 Mitarbeiter nur noch 200 eingeplant, statt 269 Container werden nur noch 220 benötigt; statt eines Dieselaggregats zur Stromversorgung ist diesmal ein Anschluss ans örtliche Stromnetz vorgesehen. Eine weitere Verbesserung gegenüber den Plänen von 2020: Die Arbeiter können jetzt zu Fuß über den Schwaderlocher Steg benutzen können und von Schwaderloch mit einem Shuttle zum Kraftwerk befördert werden.

Zudem kommen strenge Covid-19 Regelungen zur Anwendung: Nach Arbeitsschluss wird im KKL geduscht, in Albbruck werden zusätzliche Sanitärcontainer aufgestellt und die Container werden nur einzeln belegt. Beim ersten Antrag war ein Shuttle-Einsatz von Albbruck über Laufenburg nach Leibstadt vorgesehen. Da der Schwaderlocher Steg inzwischen saniert wurde, kann jetzt der Weg über den Rhein zu Fuß zurückgelegt werden. Das Containerdorf wird nach Schichten unterteilt, für die Tag- und Nachtschicht gibt es jeweils separate Eingänge. Das Dorf wird eingezäunt und an das Wasser-, Abwasser- und Stromnetz der Gemeinde angeschlossen.

Warum nicht auf Schweizer Seite?

Der Arbeitsantritt erfolgt nur mit negativem Corona-Test. Vor einem Jahr, beim ersten Antrag im März 2020, wurde im Gemeinderat nachgefragt, warum das Lager nicht auf der Schweizer Seite angelegt werde. Dazu hatte Roger Danacki von Fieldcore erklärt: „Wir haben auf Schweizer Seite lange nach einer geeigneten Möglichkeit gesucht, sind aber nicht fündig geworden.“

Das Containerdorf Der Antrag bezieht sich auf das Grundstück Alte Landstraße 49 im nordwestlichen Bereich des ehemaligen PFA-Areals, gegenüber dem Anwesen Alte Landstraße 28. Das Gelände befindet sich im Besitz der Karl-Gruppe. Die überplante Fläche ist 142 x 58 Meter groß und bietet Platz für maximal 230 Container. Die Wohncontainer sind 2,47 m breit, sechs Meter lang und 2,52 m hoch. Außerdem werden 52 PKW-Stellplätze angelegt und ein Container zur Müllentsorgung aufgestellt.

Bürgermeister Stefan Kaiser erklärte: „Für mich ist wichtig, dass die Bevölkerung weiß, dass das Lager nach sechs Monaten bald wieder geräumt wird.“ Über den neuerlichen Antrag wird in der Sitzung des Technischen Ausschuss abgestimmt, der sich am Montag, 8. Februar, 17.30 Uhr, in der Gemeindehalle Albbruck trifft. Um 18 Uhr schließt sich eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates an.