von Doris Dehmel

Die Gemeinde Albbruck entwickelt sich nach der Schließung der Papierfabrik in eine ganz andere Richtung. Aus dem einstigen Industriestandort entsteht ein Standort mit einem breitgefächerten Gesundheitsangebot. Insgesamt 1200 Arbeitsplätze werden auf dem neuen Campus entstehen davon 800 alleine im Spital.

Ein Leben voller Veränderungen bringe Überraschungen, auf die es gilt zu reagieren. Entsprechend dem Motto sich einzusetzen für eine „enkelfähige Zukunft“ hatte Stephan Grabmeier, Mitglied der Geschäftsleitung der Zukunftsinstitut Consulting GmbH in Wien, den Besuchern des von der Wirtschaftsregion Südwest GmbH exklusiv für die Gemeinde Albbruck und deren Unternehmen angebotenen Vortrags, die Zukunftsfähigkeit von Kommunen und Betrieben beleuchtet. „Zukunft ist alles nur nicht Planung“, so der Referent. Sie sei niemals eine Verlängerung der Vergangenheit und umfasse den Möglichkeitsraum. Prognosen würden immer vom Jetzt ausgehen, Regnosen seien der Sprung von Vorstellung für die Zukunft. Gleichzeitig entstünden in absichtfreien Zonen Entwicklungen, die dem „Zufall“ zugeordnet würden. Gerade die Pandemie oder auch die weltweiten Krisen und der Ukrainekrieg zeigten, welche Dynamik sich entwickeln, den globalen Wirkungsgrad ausmachen kann und Zukunftsveränderungen bringen kann.

Zur Person Stephan Grabmeier ist Mitglied der Geschäftsleitung der Zukunftsinstitut Consulting GmbH mit Sitz in Wien.

Im Team mit Forschern und Beratern berät er Unternehmen zur strategischen Weichenstellung für die Zukunft. Das Institut gilt als Ansprechpartner in Europa für Trends und Megatrends, die die zukünftige Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft prägen.

Trend und Gegentrend lassen ebenso Neues entstehen, wobei sich jeder an seinen eigenen Fragen zu orientieren habe. Ziel aller Entwicklungen müsse die Umweltneutralität sein. „Die Wirtschaft ist der große Bereich um die Erde für die nächste Generation zu erhalten“, so Stefan Grabmeier. Dafür müsse Jeder Vorbild sein um für die Kinder Veränderungen zu realisieren. „Der Weg muss von der Wegwerfwirtschaft zur Kreislaufwirtschaft führen“. Zukunftsfähige Organisationen in allen Bereichen entwickeln sich durch Systematisches Denken und Handeln, so Grabmeier. Mit dem Blick auf die unterschiedlichsten Schaubilder untermauerte der Referent aus Wien seine Ausführungen mit Zahlen, schilderte Vernetzungen von kleinen Verbindungen bis hin zu weltweiten Auswirkungen.