von Doris Dehmel

Die katholische Frauengemeinschaft Birndorf sucht immer wieder nach Ideen, die mit den derzeitigen Coronaauflagen auch gut umsetzbar sind. Egal ob es Aktivitäten sind, deren Andachten und Gebete die Frauen in gebührendem Abstand auf dem Franziskus-Platz am Fuße des Birndorfer Kapellenberges zusammenbringen, oder kreative Möglichkeiten, die zum einen der Traditionspflege dienen gleichzeitig aber ermöglichen, dass sich der kirchliche Segen ungehindert in den Häusern breit machen kann.

So haben sich am Tag Maria Himmelfahrt Frauen zusammengetan, um jede Menge Kräutersträuße zu binden. Ehe die reichhaltigen und in ihrer Vielfalt kaum zu übertreffenden Gebinde schließlich für die Segnung im Gottesdienst vorbereitet werden konnten, galt es in den Vor- und Hausgärten und entlang der Äcker und auf den Wiesen die Kräuter und so manche Blüte zu sammeln.

Rasch hatte sich in dem zur Blumenwerkstatt umfunktionierten Kellerraum des Birndorfer Pfarrhauses ein herrlicher Kräuterduft verbreitet. „Hier machen wir unsere eigene Aromatherapie, waren sich die Frauen einig. Ihre Kräutersträuße hatten sie nach der Segnung im Sonntagsvorabendgottesdienst der Nachbarpfarrei in der Pfarrkirche Hl. Kreuz und den zur Pfarrei Birndorf gehörenden Kapellen zur Abholung bereit gelegt. „Wir wollten einfach, dass der alte Brauch erhalten bleibt und Kräuterbüschel so ihren Weg auch in die Häuser finden, deren Bewohner wegen der von der Kirchenbehörde vorgegebenen Corona-Massnahmen keinen Platz im Gottesdienst finden konnten“, freuten sich die Frauen am Ende der gelungenen Aktion.