von Doris Dehmel

Fastnacht ist für die Narren die erlebnisreichste Zeit im Jahresverlauf. Sie sind zum eigenen Spaß unterwegs und nutzen jede Gelegenheit, zumindest in der heißen Phase der Fastnacht, den närrischen Bazillus zu verbreiten. Umso mehr bedauern sie, dass sämtliche traditionellen Aktivitäten wegen Corona ausfallen müssen.

Wenn die echten Fastnachter erst beim Fastnachtsfeuer von ihren Tränen übermannt werden, so ist die Trauer in diesem Jahr schon viel früher spürbar. Wäre alles normal verlaufen, wären die „Unteralpfener Haselnüss“ Gastgeber des Nachtumzuges gewesen, bei dem wieder mit sehr vielen Besuchern hätte gerechnet werden können.

Ob dieser einfach ausgefallen ist, oder um ein Jahr verschoben wurde, weiss der Vereinsvorsitzende Alexander Kenne heute noch nicht. Um dies endgültig festzulegen, braucht es die Zustimmung der übrigen Albbrucker Fastnachtsvereine, die im jährlichen Wechsel für das närrische Spektakel zuständig ist.

„Wenn heuer auf Vieles verzichtet werden muss, so sollte doch das Feeling vom Schmutzigen Donnerstag, wenn auch auf andere Weise, spürbar sein“, versicherte Alexander Kenne. Dass man mit der Idee Fastnachtstüten 2021 to go anzubieten richtig liegt, zeige die große Zustimmung der zum „Hausarrest“ verdonnerten Narren. Sie werden mit dem Inhalt der Fastnachtstüten den „Schmutzigen Dunnschtig“ daheim feiern und mit dem Fastnachtssound geweckt werden.

Die Schülerbefreiung soll digital erfolgen und anstelle des üblichen Mehlsuppenessens wird das Traditionsgericht einfach in der heimischen Küche aus dem mitgelieferten Kochbeutel gezaubert. Auch auf Süßigkeiten müssen die Kinder während des „Umzugs“ in der Wohnung nicht verzichten.

Wenn in diesem Jahr schon auf das Scheibenschlagen zum Abschluss der etwas anderen Fastnacht 2021 verzichtet werden muss, so soll doch ein hölzernes Exemplar der Hoffnung Ausdruck geben, dass voraussichtlich 2022 wieder mit dem traditionellen Scheibenschlagen gute Wünsche in den Nachhimmel geschickt werden, versichert Alexander Kenne, der zusammen mit seiner Frau Nadine über 50 Fasnachtstüten vor die Haustüren stellen wird.