von Doris Dehmel

Auf die unterschiedlichste Weise verlief das zu Ende gehende Jahr für jeden. Corona hatte einen Großteil der persönlichen Planungen über den Haufen geworfen, Veranstaltungen durften nicht stattfinden und Traditionsfeste mussten verschoben werden. Optimisten haben ihre Aktivitäten für das nächste Jahr eingeplant. Doch wann zu den besseren Zeiten zurückgekehrt werden kann, ist schwer absehbar und ob der Alltag nicht noch länger beeinträchtigt werden wird, weiß heute auch noch niemand.

Albbruck Aufs Wesentliche reduziert sollen die Gottesdienste der evangelischen Kirche in Albbruck an Weihnachten sein Das könnte Sie auch interessieren

Gerade die Vereine hatten immer wieder gehofft, dass für sie der Alltag im Jahr 2020 wieder zurückkommen könnte. Entsprechend wurde geprobt und disponiert und vor allem die notwendigen Maßnahmen getroffen, um dann wieder aktiv werden zu können, wenn es möglich sein würde. Diesen Schritt wollte das Blasorchester Albbruck hin zu dem immer am dritten Adventssonntag seit Jahrzehnten stattfindenden Kirchenkonzert gehen. Um die Konzertvorbereitung entsprechend den Auflagen bewältigen zu können, hatte man auf die eigenen Probenräume verzichtet und die Proben ins Musikerheim der Bucher Trachtenkapelle verlegt. Nichts sollte unversucht bleiben, um das Abschiedskirchenkonzert von Dirigent Thomas Zumsteg zu einem besonderen Anlass werden zu lassen.

Die Dirigenten Am dritten Adventssonntag wollte sich Dirigent Thomas Zumsteg beim traditionellen Kirchenkonzert verabschieden. Dies wird jetzt erst ein Jahr später sein. Gleichzeitig hat sich der bislang für das Sommerprogramm zuständige Dirigent Fabian Vogelbacher bereiterklärt, ein Jahr später auch beim Kirchenkonzert den Ton anzugeben.

Doch über Nacht wurde nicht nur diese Hoffnung zunichtegemacht, sondern auch von den Vereinsverantwortlichen im Einklang mit dem Dirigenten entschieden, dass dies im Advent 2021 nachgeholt werden soll. Darüber hinaus ist es für die Musiker auch schmerzlich, dass es voraussichtlich keine Möglichkeit geben wird, an Heiligabend auf den Straßen und Plätzen mit dem Weihnachtsliederspielen festliche Stimmung zu verbreiten.

Karl Hofmann kann sich nicht erinnern, dass das traditionelle Albbrucker Kirchenkonzert ausfallen musste oder in kleinen Gruppen zur Einstimmung auf Weihnachten nicht auf den Straßen gespielt werden konnte. | Bild: Doris Dehmel

Kaum jemand kann sich im Blasorchester Albbruck besser daran erinnern als Karl Hofmann, dass es für die musikalischen Akteure nie eine ähnlich belastende und traurige Situation gab. „Ich weiß nicht, dass das Kirchenkonzert einmal ausfallen musste oder in Kleingruppen an Heiligabend nicht gespielt werden konnte“, sagt der heute 80-jährige begeisterte Blasmusiker. Nach 64 Jahren hat er, der in all den Jahren mehrere Musikergenerationen erlebte, sich in diesem Jahr in den musikalischen Ruhestand zurückgezogen.

Albbruck Nach fünf Jahren ist Schluss: Dirigent Thomas Zumsteg verlässt Blasorchester Albbruck Das könnte Sie auch interessieren

Mehr als 50 Jahre war er beim Weihnachtliederspielen auf den Straßen mit dabei und erinnert sich gerne auch an die vielen kirchlichen Anlässe und Prozessionen, die mit Blasmusik festlich mitgestaltet wurden. Das langjährige Ehrenmitglied hofft, dass die vielen Ausfälle nicht allzu tiefe Spuren in den Vereinen hinterlassen und die Mitglieder bei der Stange bleiben, ebenso wie das Publikum, das auf die unterschiedlichsten Arten der Unterhaltung verzichten musste. Karl Hofmann freut es jedenfalls, dass es im Bass-Register auch künftig ohne den „Ruheständler“ weitergeht. Hat er doch seine Leidenschaft für die Blasmusik und sein Instrument, das er mehr als 60 Jahre spielte, bereits schon vor Jahren an seinen Sohn Dietmar weitergegeben.