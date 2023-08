Der Jubilar ist mit sechs Geschwistern in Kiesenbach aufgewachsen. Nach der Schulzeit absolvierte er eine Maurerlehre und war stets dem Beruf eng verbunden. Von 1957 bis 1988 arbeitete Artur Kuder bei verschiedenen Bauunternehmen, ehe er bis zum Eintritt in den Ruhestand 2003 in der Montageabteilung bei der Firma Sedus in Dogern tätig war. Seine Verdienste für die langjährige Tätigkeit als Arbeitsminister und Fahrer vom Albbrucker Dorffest-Bähnle wurde mit der Ernennung zum Ehrenmitglied des Stammtisch-Vereins „In alter Frische“ gewürdigt.

Torwart beim Sportverein

Von der Jugend bis zu den alten Herren stand Artur Kuder beim SV Albbruck im Tor der Fußballer. Darüber hat sich der ehrenamtliche Baumeister bei den unterschiedlichsten Projekten des Vereins in unzähligen ehrenamtlichen Arbeitsstunden eingebracht. Schon beim Bau des Inselsportplatzes 1963 hatte das langjährige Ehrenmitglied des SVA seine Ärmel hochgekrempelt, beim Sportheimbau 1980 entscheidend mitgewirkt und zuletzt beim Bau des Kunstrasenplatzes sein berufliches Können erneut unter Beweis gestellt.

Spaziergang und Schwätzchen

Zu seinem großen Leidwesen kann er seit seinem Schlaganfall 2019 den Verein und seine Freunde nicht mehr in der gewohnten Weise unterstützen, ist aber als gefragter Ratgeber bei den unterschiedlichen Bauprojekten stets zur Stelle. Täglich unternimmt er rund um Birndorf seine Spazierrunden und hält gerne auch ein Schwätzchen mit den Nachbarn.