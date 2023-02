Die Erweiterungs- und Sanierungsarbeiten an der Albbrucker Grundschule gehen nun in die Endphase. Mit den Außenanlagen südlich des Gebäudes soll in wenigen Tagen begonnen werden. Derzeit wird mit Baukosten von etwa 14 Millionen Euro gerechnet. Ursprünglich geplant waren zwölf Millionen Euro. Die Mehrausgaben wurden bei einer Baustellenbesichtigung thematisiert. Die Verteuerung kam durch zusätzlich notwendige Arbeiten und Lieferungen zustande, aber auch durch die allgemein auf dem Bausektor angestiegenen Kosten. Auch hat der Mangel an Arbeitskräften im Handwerk Spuren hinterlassen. Jede Verzögerung steigerte schließlich auch die Mietkosten der Container.

In den unterschiedlichsten Bereichen wird derzeit gearbeitet, sodass vor den großen Ferien mit dem Umzug aus der Containerschule in das Grundschulgebäude gerechnet werden kann. Zu der Baustellenbesichtigung mit den Architekten, Bauleiter, Rektor Klaus Tritschler hatten Bürgermeister Stefan Kaiser und Ortsbaumeister Rolf Jehle die Zeitkapsel mitgebracht, die ihren Platz in der Mauer des Gebäudes gefunden hat.

In dem metallenen Gefäß befinden sich Unterlagen, die schließlich zur Realisierung des Umbaus geführt hatten. Schriftlich festgehalten von der Beschlussfassung durch den Gemeinderat bis zum Spatenstich ist der bisherige Verlauf des Projekts, Schilderung der Historie der Schule, die Ortsbroschüre der Gemeinde Albbruck und einige Euros.

Architekt Ludwig Harter war voll des Lobes über das neue Erscheinungsbild des Schulgebäudes. Trotz der Erweiterung und des Umbaus habe der Charakter des Gebäudes erhalten bleiben können.