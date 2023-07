Bei der 63. Hauptversammlung des SV Unteralpfen konnten die versammelten Mitglieder am vergangenen Samstag eine großartige Saison Revue passieren lassen.

Die erste Mannschaft, unter der Leitung von Spielertrainer Christian Schnurr, sicherte sich nach einem spannenden letzten Spieltag die Meisterschaft in der Kreisliga B4 und steht somit in der kommenden Saison das erste Mal seit der Saison 2016/17 wieder den Mannschaften der Kreisliga A – Ost gegenüber. Darauf aufbauend verlängert Christian Schnurr gemeinsam mit seinem Co-Trainer Michael Kuttruff seinen Vertrag als Trainer der ersten Mannschaft, gibt der Verein in einer Pressemitteilung bekannt. Die zweite Mannschaft tritt erstmalig seit fünf Jahren mit einem neuen Trainergespann an. Mit Marius Korol und Florian Fieles blickt die Reserve des Vereins positiv in die Zukunft.

Bei den Wahlen, deren Leitung zur Feier des Tages der Albbrucker Bürgermeister Stefan Kaiser übernahm, wurde die gesamte Vorstandschaft Dank ihrer guten Leistungen einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Versammlung einige Mitglieder und freiwilligen Helfer für ihr großes Engagement während der Saison geehrt.

Abschließend wurde ein kurzer Blick auf die Feier zum 65-jährigen Bestehen des SV Unteralpfen geworfen, welches am kommenden Samstag, 8. Juli auf dem Gelände des Sportvereins stattfindet. Neben einer Dorfmeisterschaft der Altherren-Teams der Gemeinde Albbruck stellt den Höhepunkt des Tages der regional bekannte „El Classico“, bei dem der SV Unteralpfen gegen den FC Oberalpfen antritt.