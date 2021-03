von Doris Dehmel

Die üblichen Palmsonntagsgottesdienste mit Segnung der geschmückten Palmen und Prozession müssen in diesem Jahr wegen der Corona-Vorschriften ausfallen. Dennoch sind die Eltern mit ihren Kindern zum Palmenbasteln und zur Palmsegnungsfeier in der Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck am heutigen Samstag, 27. März, eingeladen. Neben den Kindern darf jeweils nur eine Begleitperson dabei sein. In der St. Josef-Pfarrei Albbruck findet die Palmsegnungsfeier um 15.30 Uhr, in der Heilig Kreuz-Pfarrei Birndorf und in der Laurentius-Pfarrei Unteralpfen jeweils um 17 Uhr statt.

Dabei werden auch die Palmsträußchen gesegnet, die nach den Gottesdiensten in den Kirchen wie auch der Kapelle in Kiesenbach zum Mitnehmen bereitliegen. Dabei können auch Palmzweige an Personen weitergegeben werden, die denen es nicht möglich ist, die Gotteshäuser zu besuchen.