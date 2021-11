von Doris Dehmel

In vielen örtlichen Geschäften können die sogenannten Albtaler gesammelt werden. Dort gibt es auch die Teilnehmerkarten, auf denen mindestens drei verschieden farbige Albtaler aufgeklebt und bis zum Dienstag, 21. Dezember, um 18 Uhr in die Losbox beim Schulz-Markt in Albbruck eingeworfen werden müssen. Die Verlosung findet vor Ort am gleichen Tag um 18.30 Uhr und die Preisübergabe im Rathaus am 23. Dezember um 18 Uhr statt. Teilnahmeberechtigt sind alle über 18 Jahre.

Als erster Preis winkt ein Reisegutschein im Wert von 800 Euro und als zweiter Preis ein Reisegutschein im Wert von 650 Euro. Die Preise drei bis fünf sind jeweils ein Gutschein für ein Wellness-Wochenende im Wert von 300 Euro. Einen Akku-Schrauber im Wert von 120 Euro gibt es als sechsten Preis. Die Preise sieben bis 16 sind jeweils ein Einkaufsgutschein, einzulösen in Albbrucker Geschäften im Wert von 100 Euro.

Die Gewinner der Preise 17 bis 23 können sich über einen Einkaufsgutschein in Höhe von 50 Euro freuen. Die Preise 29 bis 31 sind jeweils ein Friseurgutschein (Wert 50 Euro). Der 32. Preis ist eine Behandlung in der Naturheilpraxis Moser (Wert 50 Euro). Einen Vesperkorb für 50 Euro gibt es für die Gewinner des 35. und 36. Preises, und als 37. Preis lockt eine Jahreseintrittskarte für das Albbrucker Schwimmbad.