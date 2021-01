von Doris Dehmel

Derzeit leiden die Albgaischter besonders stark unter der Corona-Zwangspause. Normalerweise wären sie jetzt an den Haustüren unterwegs, um ihre Narrenzeitung anzupreisen. Doch daraus kann zum einen wegen der momentanen Pandemie-Auflagen nichts werden und zum anderen ist einfach vielen Menschen zur Zeit einfach nicht nach Fastnacht zumute.

Obwohl das Narrenblättle druckfertig vorliegt, soll es aber nicht eingestampft werden. Vielleicht gibt es im Laufe des Jahres die eine oder andere Möglichkeit, die Anekdötchen unters Volk zu bringen, ist sich das Redaktionsteam der Albgaischter einig.

Speziell die älteren Vereinsmitglieder, in deren Familien seit Generationen Fastnacht einfach zum Jahresablauf dazugehört, können sich nicht an die momentanen Begrenzungen in der Darstellung heimatlichen Brauchtums erinnern. „Wenn der närrische Virus niemals mit dem Coronavirus konkurrieren kann, so soll es doch zumindest Spuren unserer Dorffastnacht geben“, sagte Zunftmeister Rainer Jehle. Für ihn und seine Kollegen ist klar, dass es Aufgabe der Jugend sei, die Ältern zu schützen. Alle, die sich über die etwas andere Gestaltung des Albbrucker Bunten Abends vor Monaten Gedanken gemacht haben, werden ihre Ideen zumindest für einige Zeit im Hinterkopf behalten müssen.

Freude über Treue trotz Corona

„Glücklicherweise hatten wir in den Reihen der Mitglieder keine Abgänge“, informiert Rainer Jehle und freut sich, dass das gesamte Vorstandsteam bereit ist, solange die Verantwortung für den Verein zu übernehmen, bis es wieder zu einer ordentlichen Hauptversammlung mit den fälligen Neuwahlen kommen kann. Beklagenswert sei allerdings der finanzielle Verlust, mit dem durch die nicht stattfindenden Veranstaltungen zu rechnen sei.

Straßendekoration in Schulstraße

Um mindestens optisch an die Fastnachtszeit zu erinnern, wollen die Albgaischter am Samstag, 30. Januar nach 12 Uhr in der Schulstraße die Straßendekoration aufhängen. Da es paarweise nicht möglich ist, einen stattlichen Narrenbaum zu stellen, soll der übriggebliebene Weihnachtsbaum vor dem Rathaus entsprechend geschmückt werden. Am Schmutzigen Donnerstag wollen die Narren in Zweiergruppen lärmend durch die Straßen ziehen, wobei es dem Zunftmeister als Einzigem erlaubt sein wird, das Rathaus zu besuchen um den Bürgermeister zu entmachten.