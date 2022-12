von Doris Dehmel

Das Ergebnis der letzten Gemeinderatssitzung in Albbruck in diesem Jahr ist gewesen, dass das Wasser künftig teurer wird. Abschreibung, Zusatzleistungen vom Fremdwasserbezug Höchenschwander Berg und die in die Höhe geschossenen Energiekosten gaben den Anlass zu dieser Gebührenanhebung. Dabei wurde die Grundgebühr verringert, dafür aber der Verbrauchspreis erhöht.

Nach den von Rechnungsamtsleiter Philipp Bastian vorgetragenen Zahlen entschied sich der Gemeinderat einstimmig für den höheren Bezugspreis. Dieser liegt jetzt bei brutto 3,69 Euro pro Kubikmeter, was gegenüber den derzeitigen Gebühren eine Erhöhung um 0,91 Euro bedeutet.

Mit der Erhöhung des Verbrauchspreises geht eine Senkung der Grundgebühr einher von brutto bisher monatlich 4,28 auf künftig 1,18 Euro einhergeht. Für Familie mit 99 Kubikmeter Wasserverbrauch bedeutet der höhere Verbrauchs- und der niedrigere Grundpreis nach Berechnungen der Gemeinde unter dem Strich eine jährliche Mehrbelastung in Höhe von 52,80 Euro.

Wie gesetzlich vorgeschrieben, darf die Wasserversorgung nicht gewinnorientiert, sondern allenfalls kostendeckend arbeiten. Insgesamt soll sichergestellt werden, dass der Eigenbetrieb so wirtschaftlich wie möglich arbeitet und die Gebührenzahler nicht zu sehr belastet werden. „Die Wasserversorgung ist eine ständige Aufgabe“, sagte Bürgermeister Stefan Kaiser.

Für Investitionen wird 2023 im Vergleich zum Vorjahr fast 100 Prozent mehr ausgegeben. Dies ergab sich durch die Verschiebung des geplanten Neubaus des Hochbehälters Schachen, der 2022 nicht umgesetzt werden konnte, da der Zuschussantrag abgelehnt wurde. Die angenommene Investitionssumme für dieses Projekt liegt bei 1,65 Millionen Euro. Um diese Summe zu stemmen, ist der Wasserversorgungsbetrieb auf Zuschüsse und Kredite angewiesen.

Durch die jetzt beschlossene Gebührenerhöhung und die damit verbundene Erwirtschaftung der kalkulatorischen Kosten sollen die Kreditaufnahmen auf ein Minimum reduziert werden. Nach aktuellem Stand der Planung ist im Jahr 2024 mit einer weiteren Kreditaufnahme in Höhe von 127.900 Euro zu rechnen. Die Kreditaufnahme wird erst im Wirtschaftsjahr 2024 festgeschrieben werden. Bis dahin sollte alles versucht werden, um die Kreditaufnahme weitestgehend zu vermeiden, so Philipp Bastian.

Neben dem beschlossenen Wirtschaftsplan 2023 des Wasserversorgungsbetriebs Albbruck beschloss der Gemeinderat außerdem einstimmig die Änderung der Abwassersatzung. Beim Abwasser wird die Gebühr 2023 von bisher 2,87 Euro pro Kubikmeter auf 2,85 Euro gesenkt.