Im nächsten Jahr, also 2024, stehen die Kommunalwahlen an. In diesem Zusammenhang beschloss der Gemeinderat Albbruck, die unechte Teilortswahl beizubehalten, die jedem Ortsteil eine bestimmte Anzahl von Gemeinderäten garantiert. Demnach seien, so Bürgermeister Stefan Kaiser, keine Anpassungen erforderlich.

Die Gemeinde hatte bereits bei der Gemeindereform von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, mit 22 Sitzen die größere Gruppengröße zu wählen. Dies führt dazu, dass die Bevölkerungsanteile auf mehr Sitze verteilt werden und damit die Abweichungen vom rechnerischen Ergebnis geringer ausfallen.

Zwar ist dabei eine Überrepräsentation des Ortsteils Birkingen festzustellen, aber die erstreckt sich über mehrere Ortsteile und fällt daher weniger ins Gewicht. Im Ergebnis sei daher festzustellen, so Bürgermeister Stefan Kaiser, dass die Sitzverteilung, wie sie derzeit in der Hauptsatzung der Gemeinde verankert sei, nicht dem rechnerischen Idealergebnis entspreche. Diese Abweichung sei aber durch die besonderen örtlichen Verhältnisse gerechtfertigt.