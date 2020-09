von Manfred Dinort

Der Gemeinderat stimmte dem Beitritt der Gemeinde Albbruck zum Förderverein „Hospiz für den Landkreis Waldshut„ zu. Dabei ginge es auch darum, den Bau des geplanten Hospizes in Tiengen finanziell zu unterstützen, so Bürgermeister Stefan Kaiser. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf 500 Euro. Das künftige Hospiz soll direkt neben dem Tiengener Pflegeheim, dem „Haus am Vitibuck“, Bahnhofstraße 8, errichtet werden.

Waldshut-Tiengen Ein Geldregen für das geplante Hospiz kommt von Volksbank Hochrhein und Lions-Club Das könnte Sie auch interessieren

„Ein stationäres Hospiz ist ein Ort, an dem todkranke, sterbende Menschen Geborgenheit finden und in einer geschützten Atmosphäre liebevolle Zuwendung und eine qualifizierte fachliche Pflege erfahren“, so beschreibt Dietmar Wieland, Vorsitzender des Fördervereins, den Sinn und Zweck der geplanten Einrichtung. Aktuell sind bereits vier Städte und Gemeinden Mitglied des Fördervereins. Das geplante Hospiz soll bis 2022/23 in Betrieb gehen.