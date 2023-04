Der Gemeinderat Albbruck hat den Haushaltsplan 2023 beschlossen, der in der jüngsten Sitzung von Philipp Bastian, Leiter des Rechnungsamtes, vorgestellt wurde. Im Ergebnishaushalt wurden Erträge von 21,24 Millionen Euro ausgewiesen, denen Ausgaben in Höhe von 21,49 Millionen gegenüberstanden. Die Differenz (-246.600 Euro) halte sich im Rahmen, so kommentierte Bürgermeister Stefan Kaiser die aktuelle Lage. „Wir werden versuchen, das Minus im Laufe der nächsten Monate in ein Plus umzudrehen“.

Eine Kreditaufnahme sei nicht erforderlich, obwohl die Gemeinde für 2023 einen enormen Anstieg bei den Aufwendungen eingeplant habe. Der Mehraufwand sei insbesondere den Kostensteigerungen im Baugewerbe, im Energiesektor und der Inflation zuzuschreiben.

Für weitere Belastungen sorge die Erhöhung der Personalaufwendungen durch den Anstieg der Löhne. Bei den Erträgen sei ein gegenteiliger Effekt zu beobachten. Dennoch gehe die Gemeinde von steigenden Erträgen aus und vermutlich könne auch für die zurückliegenden Jahre, 2021 und 2022, mit einem ausgeglichenen Haushalt gerechnet werden, auch wenn das positive Ergebnis immer geringer ausfalle.

Das Ziel: Schuldenfrei im Jahr 2027

Insgesamt befinde sich die Gemeinde aber finanziell auf einem guten Weg. Stefan Kaiser: „Die Gemeinde hat in den letzten Investitionen getätigt, die uns über Jahrzehnte zugute kommen“. Obwohl es viele ungewisse Faktoren gebe, halte er an seinem Ziel fest, bis zum Jahre 2027 schuldenfrei zu sein. Trotz aller Widrigkeiten habe es die Gemeinde Albbruck immer geschafft, eine solide Finanzplanung auf die Beine zu stellen und die ihr obliegenden Aufgaben gegenüber den Bürgern gewissenhaft zu erfüllen.

Insgesamt könne die Gemeinde den Blick auf eine „strahlende Zukunft“ richten. „Als Standort für den Gesundheitspark und einer positiven Bevölkerungsprognose wird die Relevanz Albbrucks in den nächsten Jahren enorm steigen“, so der Bürgermeister. Positive Kommentare gab es auch seitens der Gemeinderäte. „Nach schwierigen Zeiten können wir froh sein, dass wir so gut dastehen“, so äußerten sich die Vorsitzenden aller Fraktionen.

Im Investitionenkatalog 2023 stehen folgende Posten: Sanierung und Erweiterung der Grund- und Gemeinschaftsschule Albbruck 611.119 Euro; Generalsanierung der Schule Buch 456.272 Euro; Sanierung der Mehrzweckhalle Schachen 1.985.907 Euro; Breitbandversorgung Birkingen 2.002.922 Euro; Breitbandversorgung Birndorf 3.014.722 Euro; Breitbandversorgung Unteralpfen, 2.258.012 Euro; Kanal Unteralpfen im Schlatt 47.829 Euro; Ortskanal Unteralpfen 358.859 Euro; Kanäle am Mühlebach Albbruck 30.000 Euro; Kanäle Leiterbachstraße Unteralpfen 199.408 Euro; Straßensanierung Im Schlatt 125.048 Euro; Sanierung Leiterbachstraße 224.639 Euro; Straßenbau Am Mühlebach Albbruck 60.000 Euro; energetische Modernisierung Straßenbeleuchtung.