In der Hauptversammlung der Alb-Gaischter konnte Zunftmeister Moritz Rotzinger die beiden Stiftmitglieder Matea Kadic und Dominik Kaiser in die Reihen der Aktiven aufnehmen und gleichzeitig sieben neue Anwärter vorstellen. An zahlreiche Aktivitäten erinnerte Schriftführerin Tania Oeschger. Dass nach der Pandemie sich wieder Freude am Feiern breitmachte, war auch in dem von Oliver Schulz vorgetragenen Kassenbericht zu erkennen. Die diesjährigen Fasnachtsaktivitäten waren überdurchschnittlich gut besucht.

Gemeinderat Jürgen Rotzinger, der den Dank von Bürgermeister Stefan Kaiser, aber auch die Zusicherung, wenn nötig, weiterer Unterstützung übermittelte, hatte als Wahlleiter eine leichte Aufgabe, da die zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder alle bestätigt wurden. Stellvertretender Zunftmeister bleibt Daniel Studinger und zweite Kassiererin Carina Leber. Wieder gewählt wurden die Beisitzer Michael Troll, Emanuel Leber und Patrick Gassner. Emotional wurde es als Matthias „Matze“ Krause für seine Verdienste geehrt wurde und als Anerkennung von Zunftmeister Moritz Rotzinger als erstes aktives Mitglied eine Maske, erhielt, eine Auszeichnung, die bislang nur Gönner des Vereins erhalten haben. Geehrt wurden in der Versammlung für ihre fünfjährige Vereinstreue außerdem Denis Jäger, Dominik Kohler und Markus Krüger. Zehn Jahre im Verein sind Peter Rimmele und Fabian Glück; 15 Jahre Evelyn Kirves, Matthias Wacker, Michael Troll, Christoph Schlachter und Philipp Kirves. 40 Jahre dabei sind: Sybille Eckert, Xaver Ebner, Uwe Schlachter, Thomas Studinger, Klaus Wassmer, Oliver Schulz, Rainer Roder und Roland Kliemchen.

Im Sommer wird wieder eine Gaudi-Ralley stattfinden und ein Dorffest ohne die Narren ist schwer vorstellbar.