Albbruck – In einer Zeit, in der das menschliche Unrecht verstärkt das Weltgeschehen beeinflusst und geschichtliche Ereignisse sich zu wiederholen drohen und gleichzeitig aber auch Gräueltaten aus dem Bewusstsein verdrängt werden könnten, hat sich die Jugendfeuerwehr Albbruck der Aktion Stolperstein angeschlossen und ist in Unteralpfen aktiv geworden. Der an die umgekommene Augusta Jehle erinnernde Erinnerungsstein wurde gereinigt und der für Pfarrer Max Graf vor dem Pfarrhaus seines früheren Wohnorts erneuert.

Pfarrer Philipp Ostertag erinnerte im Gottesdienst zuvor an das Leben des Geistlichen, dessen Haltung so gar nicht den Vorstellungen der Nationalsozialisten entsprochen habe. Der 1884 geborene Geistliche war 1944 denunziert, verhaftet, ins Gefängnis nach Waldshut verschleppt und 1945 ins Konzentrationslager Dachau eingeliefert worden, wo er am 25. April des gleichen Jahres ermordet worden war. Pfarrer Philipp Ostertag lobte das Engagement der Jugendlichen, die sich auf Anregung von Hans Göppert der Stolpersteine annahmen.