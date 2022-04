Albbruck vor 2 Stunden

Abgebrannt, abgerissen, umgenutzt: Was aus diesen alten Dorfgasthäusern wurde

Der „Adler“ in Kiesenbach, das „Albtal“ in Albbruck, das „Hohenfels“ über dem Albtal, die „Linde“ in Albert: Einst waren das klangvolle Namen, heute kommt hier kein Stammtisch und keine Cego-Runde mehr zusammen.