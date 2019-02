Albbruck vor 52 Minuten

Zum Ende des Narrentreffen fliegen die Fäuste

Einen Schlagabtausch auf offener Straße haben sich mehrere Personen am Sonntag am Rande des Narrentreffens in Albbruck geliefert. Gegen einen 32-Jährigen wird wegen Körperverletzung ermittelt. Außerdem wurden drei Platzverweise ausgesprochen.