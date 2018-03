Albbruck Zum 75. Geburtstag von Gernot Strom: Vieles in Albbruck trägt seine Handschrift

Der ehemalige Bürgermeister von Albbruck, Gernot Strohm, wurde 75. Jahre alt. Mit 32 Jahren wurde er zu einem der jüngsten Bürgermeister des Landkreises gewählt, viele Entwicklungen in der Gemeinde tragen seine Handschrift.

Albbruck – Zehn Jahre ist es her, dass Gernot Strohm als Albbrucker Bürgermeister in den Ruhestand trat. Zu seinem 75. Geburtstag spielten ihm die Jagdhornbläser ein Ständchen. Zu den Gratulanten zählten auch sein Amtsnachfolger Stefan Kaiser, dessen Stellvertreter und DRK-Orts- und Kreisvorsitzender Günter Kaiser, der CDU-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat, Claus Schlachter, der gleichzeitig auch die Grüße des CDU-Gemeindeverbandes überbrachte.

Nach der Gemeindereform 1975 wurde der damals 32-jährige Gernot Strohm zu einem der jüngsten Bürgermeister in der Region gewählt. Er ging bereits im ersten Wahlgang als Wahlsieger hervor. Stets war ihm die Integration der fünf Ortsteile in die Gesamtgemeinde ganz wichtig. Während der Ära Strohm hat sich Albbruck entscheidend weiter entwickelt. Über Jahrzehnte hinweg wird noch sichtbar sein, was durch ihn angeregt und mit Unterstützung des Gemeinderates, aber auch durch seine guten Kontakte zu den entsprechenden Behörden vollendet werden konnte: Die Erweiterung der Schule und der Bau des Kindergartens Alb sind ebenso unübersehbar wie das später gebaute neue Albbrucker Freibad.

Entscheidend für die Entwicklung des Kernorts war der veränderte Verlauf der Alten Landstraße über die neue Brücke. In einer Zeit, als in vergleichsweise größeren Städten noch lange beschrankte Bahnübergänge an der Tagesordnung waren, kam es dank des Ehrgeizes und dem Verhandlungsgeschick von Gernot Strohm zu einer wesentlichen Verbesserung des innerörtlichen Verkehrswegenetzes. Der Bahnübergang wurde geschlossen und der Verkehr unter der Bahn durchgeleitet. Die Fußballer erhielten einen neuen Platz und mit der Erschließung des Gewerbegebietes wurde erneut eine Eisenbahnunterführung in Albbruck gebaut.

Zumindest für den ersten Abschnitt der Albbrucker Ortskernsanierung, in dem auch die Betreute Wohnanlage entstand, und die zwischenzeitlich weiter entwickelt wurde, war er Ideengeber. Die von ihm angeregte Patenschaft mit der Beschützenden Werkstatt in Gurtweil wird heute noch mit Leben erfüllt. Ebenso ist das auf seine Initiative hin entstandene Albbrucker Dorffest nicht mehr wegzudenken. Als Vorsitzender des Kreisseniorenrates hat er heute speziell auch die Anliegen der ältern Generation im Blick.