Albbruck Weniger Tempo-Verstöße als früher in Albbruck

Sabrina Munoz Gerteis vom Bauamt der Gemeinde stellt im Gemeinderat die Ergebnisse der letzten Verkehrskontrollen vor.

Albbruck – Wird in Albbruck zu schnell gefahren? In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates stellte Sabrina Munoz Gerteis vom Bauamt der Gemeinde die Ergebnisse der letzten Verkehrskontrollen vor, die im Auftrag des Landkreises auf der Gemarkung Albbruck durchgeführt wurden. Kontrolliert wurden insgesamt 3539 Fahrzeuge, davon wurden rund 200 beanstandet, also knapp sechs Prozent. Das hielte sich in Grenzen, wären da nicht einige größere Ausrutscher. So ist in der Albbrucker Schulstraße im Durchschnitt fast jedes vierte Fahrzeug zu schnell unterwegs.

In der Kraftwerkstraße wurden innerhalb zwei Stunden und 15 Minuten 58 Fahrzeuge gemessen, beanstandet wurden neun Fahrzeuge, also über 15 Prozent. In der Etzwihler Straße in Buch wurden in einem Zeitraum von 1,5 Stunden 36 Fahrzeuge gemessen. Beanstandet wurden fünf Fahrzeuge, knapp 14 Prozent.

Spitzenreiter im negativen Sinn war die Freudenbergstraße in Schachen: Hier wurden in einem Zeitraum von zwei Stunden 22 Fahrzeuge gemessen, sieben wurden beanstandet, das sind fast 32 Prozent. Ein Vergleich mit früheren Jahren ergibt aber ein eher positives Bild, eine rückläufige Entwicklung bei der Zahl der beanstandeten Fahrzeuge. So wurden im Jahr 2013 knapp 9,3 Prozent der Fahrzeuge beanstandet, 2014 waren es 8,9 Prozent und 2015 waren es 8,6 Prozent. Zusammengefasst könne man sagen, so Bürgermeister Stefan Kaiser, dass es trotzdem wünschenswert wäre, mehr Kontrollen durchzuführen, obwohl sich der Landkreis aus den Geschwindigkeitsmessungen bei den kommunalen Straßen eigentlich heraushalten möchte.

Er schlug weiter vor, nach Eintreffen der von der Gemeinde georderten Geschwindigkeits-Displays, diese an markanten Stellen für jeweils 14 Tage anzubringen. Die erfassten Geschwindigkeiten sollen danach ausgewertet werden, um daraus notfalls Konsequenzen ziehen zu können. Er forderte die Gemeinderäte auf, weitere Punkte zu nennen, die zur Messung herangezogen werden könnten, um diese an die Kreisverwaltung zu übermitteln. Helga Dietenberger (SPD) erinnerte an die Tempo 30 Bereiche, die aus ihrer Erfahrung zu wenig beachtet würden. Klaus Hügle (SPD) fragte nach mobilen Messegeräten in eigener Regie. Das sei nicht möglich, so Stefan Kaiser, "da solche Messungen nicht in der Kompetenz der Gemeinden liegen".

Die Auswertung

Weitere Messpunkte mit der Zahl der gemessenen Fahrzeuge und in Klammern die Beanstandungen:

B 34 Papierfabrik: 1879 (0,8 Prozent); Alte Landstraße: 52 (8,0 Prozent); Albtalstraße: 2014 (1,47 Prozent); Kiesenbacher Straße: 155 (4,52 Prozent); Birndorfer Straße: 43, keine Beanstandungen; Birkingen, Dogerner Straße: 128 (0,78 Prozent); Buch, Alemannenstraße: 112 (7,14 Prozent); Schachen, Hauptstraße: 215 (1,86 Prozent); Unteralpfen, Leiterbachstraße: 218 (4,2 Prozent).