Albbruck – Der Albbrucker Weihnachtsmarkt öffnet am Freitag, 29. November, um 16 Uhr auf dem Rathausplatz seine Pforten. Neben dem reichhaltigen Angebot in den Markthäuschen gibt es auch im Foyer des Rathauses viele nette Dinge. Um 17 Uhr steht der Auftritt der kleinen Sängerinnen und Sänger der Kindergärten Kiesenbach und Birkingen auf dem Programm. Zwischen 17.30 und 18.15 Uhr wird der Nikolaus seine süßen Gaben verteilen und um 19 Uhr die Trachtenkapelle Buch die musikalische Unterhaltung übernehmen.

Am Samstag wird das Markttreiben ab 11 Uhr mit vielen weiteren Verkaufsständen zusätzlich in die Schulstraße ausgedehnt. Schon zur Tradition geworden ist der Auftritt des Jugendorchesters Albbruck-Dogern, das sich für 13 Uhr angesagt hat. Der Nikolaus wird auch an diesem Tag zwischen 13.30 und 14.15 Uhr die kleinen Marktbesucher beschenken. Für sie gibt es im Sitzungssaal des Rathauses um 14.30 Uhr und um 15.15 Uhr ein Kasperletheater. Die Kindertanzgruppe vom Gymnastikverrein Buch hat sich mit ihrem Auftritt für 15 Uhr angesagt und der Musikverein Birndorf übernimmt um 15.30 Uhr die musikalische Unterhaltung. Speziell für Kinder gibt es am Samstag das Ponyreiten und vom Schützenverein das Kinderkarussell. Noch vielseitiger als bisher ist auf dem diesjährigen Albbrucker Weihnachtsmarkt das Angebot. Im Rathaus gibt es gegossene Kerzen und auch viele andere Produkte aus Bienenwachs, wärmende Handarbeiten sind hier ebenso zu finden, wie Produkte aus Alkapkawolle, Holzartikel und unterschiedliche Weihnachtsdekorationen. Süße und pikante Köstlichkeiten gibt es in den Weihnachtsmarkt-Hütten. Mit heißen Getränken muss niemand frieren und auch die leckeren Suppen und gegrillten Bratwürste dienen dem leiblichen Wohl. Für dieses steigt die Auswahl schließlich noch weiter an, wenn in der Schulstraße sich Stand an Stand reiht. Weihnachtgebäck und Stollen, Linzertorten und Waffeln gibt es in großer Auswahl. Adventskränze, Spielwaren, Babykleidung mit Weihnachtsmotiven, massive Holzsterne, moderne Glaskunst und neben Weihnachtsfiguren werden auch Engel von den einheimischen und auswärtigen Marktteilnehmern angeboten. Erstmals gibt es auch Fair-Trade-Kaffee und gleichzeitig Informationen zu diesem Thema.