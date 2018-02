Die Krankenhaus-Diskussion, die Albtal-Sperrung und der Brückenabriss dominierten deb Albbrucker Fasnachtsumzug. Allerdings sorgte das Wetter für ausgedünnte Zuschauerreihen.

Albbruck (de) Der Wettergott muss nicht unbedingt ein Freund der Straßenfastnacht sein. So bewegte sich am Sonntagnachmittag der Albbrucker Fastnachtsumzug vom Bahnhof in Richtung Rathausplatz. Dabei fehlten allerdings die Zuschauermassen, als sich der närrische Umzug durch die Straßen bewegte. Erst als es in die Nähe des Narrenzeltes ging, erhielten die Umzugsteilnehmer in ihrem närrischen Treiben Unterstützung der Zuschauer. Viele von ihnen hatten es vorgezogen, frühzeitig ins Trockene zu gelangen und später bei Musik und guter Laune Fastnacht zu feiern.

Über 20 Musikgruppen, Narrenvereine und allerhand närrisches Volk hatten sich in diesem Jahr am Umzug beteiligt. Dabei hatten sich gleich mehrere aktuelle Themen angenommen. Vor allem die Bauabsichten der Bahn und die Albtalsperrung waren den Narren ein Dorn im Auge. Wie die „Alb Schnecken“, die in diesem Jahr Meister Eder (Edeltraud Rüde) als Pinocchio begleiteten, wollen auch die „Böötle Capitanos“ unbedingt die Schönheiten von Albbruck bewahren. Als Krankenschwestern, Ärzte und Patienten widmeten sich die „Nuschels“ aus Schachen, die bereits seit einem Vierteljahrhundert immer wieder mit neuen Ideen beim Albbrucker Umzug mit dabei sind, dem Krankenhausthema. Angeführt wurde der Umzug von den „himmlischen Klängen“, die heuer seit 160 Jahren beim Blasorchester Albbruck erklingen.