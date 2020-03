von Doris Dehmel

In der Hauptversammlung vom VdK-Ortsverein Albbruck-Dogern lobte die Kreisvorsitzende Luzia van Kreuningen das Engagement des Vorstandsteams, das unter ihrer Leitung bei der Wahl bestätigt wurde. Gabi Martin ist weiterhin Vorsitzende und ihr Stellvertreter Alois Frommherz, der gleichzeitig auch den Schriftführerposten inne hat. Kassiererin ist Gisela Frommherz und als Frauenbeauftragte wurde Ingeborg Bergmann wiedergewählt. Zu den beiden Beisitzerinnen Hildegard Ebner und Irma Villinger wurde Matthias Munko neu hinzu gewählt. Für zehnjährige Mitgliedschaft konnte Luzia van Kreuningen Monika Hoffmann und Hildegard Ebner auszeichnen.

Kaffeeplausch kommt gut an

In ihrem Rückblick erinnerte Gabi Martin an den Kaffeeplausch, der in der Albbrucker Betreuten Wohnanlage in der Schulstraße jeden letzten Donnerstag im Monat stattfindet. Dieser werde sehr gut angenommen. Die Vorsitzende bedauerte, dass es bislang in Dogern nicht möglich war, eine ähnliche Begegnungsmöglichkeit im St. Sebastian-Haus zu schaffen. Zufrieden war man mit dem Verkaufsergebnis am Albbrucker Weihnachtsmarkt, wo von den Mitgliedern hergestellte 14 Kilogramm Springerle, 22 Kilogramm gemischtes Weihnachtsgebäck, Linzertorten, 62 Paar Socken, Stulpen und Loops verkauft wurden. Im Detail wurden die Aktivitäten des vergangenen Jahres von Alois Fromherz ins Gedächtnis zurückgeholt.

Rückblick und Ausschau

Neben der mehrtägigen Freizeit in Sulzberg, wurde während einem Tagesausflug die Schokoladenfabrik Ritter in Waldenbuch und einer weiteren Ausfahrt die Nudelfabrik AlbGold in Trochtelfingen besucht. Die Vereinsfinanzen hatte Gisela Frommherz mit einem Zuwachs verwaltet, was auch künftig wieder besondere Aktivitäten ermöglicht. Geplant ist der erste Ausflug in diesem Jahr am 5. Mai zum Pferdegestüt Marbach, vom 24. bis 29. Mai der Freizeitaufenthalt in Sulzberg und ein Herbstausflug mit bislang noch unbekannten Ziel.

Der VdK Albbruck zählt zu den 3500 Mitgliedern im Kreisverband auf dessen Einladung am 20. Juli ein Familiengrillfest im Wildgehege Waldshut stattfinden wird.