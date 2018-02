Albbruck VW-Fahrer rammt Ford

Mindestens 11 000 Euro Blechschaden sind die Bilanz einer Pkw-Kollison, die sich am Montagabend an der Ampel-Kreuzung der Abfahrt Hauenstein ereignet hat.

Kurz nach 21 Uhr wollte ein 19-Jähriger mit seinem VW von der A 98 kommend nach links in Richtung Albert abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Ford eines 48-Jährigen. Beide Fahrer blieben unverletzt, so die Polizei. Die Autos waren allerdings nicht mehr fahrbar und mussten abgeschleppt werden. Nach Zeugenangaben hatte der Ford Grün, als dieser den Kreuzungsbereich passierte. Aber auch der VW-Fahrer will grünes Licht gehabt haben. Die weiteren Abklärungen führt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531).