von Werner Probst Görwihl

Mit einem Pfarrwäldchenfest wartete die evangelische Kirchengemeinde Albbruck-Görwihl am Sonntag in Albbruck auf. Wegen des vorhergesagten regnerischen Wetter wurden jedoch die Festivitäten in den evangelischen Gemeindesaal verlegt, lediglich die Festköche am Grill blieben im Freien. Indess allerdings war herrliches Sommerwetter dem Fest beschieden. Erst gegen Abend, als die zahlreichen Helfer bereits mit dem Abbau beschäftigt waren, regnete es.

Viel Spaß hatten die Kinder beim Kasperletheater von Harald Gräf. | Bild: Werner Probst

Das Fest begann mit einem Werkstatt- beziehungsweise Familiengottesdienst in der gut besetzten Christuskirche. Verschiedene Gruppen aus der Kirchengemeinde trugen zur feierlichen Gestaltung des Gottesdienstes bei, der von Pfarrerin Heidrun Moser geleitet wurde.

Die Puppenbühne erstellte Harald Gräf. | Bild: Werner Probst

Nach dem Gottesdienst hatten die Grillmeister, die unter Sonnenschirmen im Freien vor der Kirche angesiedelt waren, alle Hände voll zu tun, um die Festgäste mit Steaks, Würsten und Fleischspießen zu verwöhnen. Verschiedene Salate wurden dazu angeboten. Im Gemeindesaal ging es hoch her. Die zwölfköpfige Kindertrachtentanzgruppe aus Görwihl unter der Leitung von Eva Rippel wusste mit ihren Tänzen zu begeistern. Selbst eine dreijährige Trachtenträgerin tanzte hemmungslos mit und langanhaltender Beifall belohnte die jungen Tänzer und Tänzerinnen.

Die Kinder der Trachtentanzgruppe aus Görwihl erfreuten sie Zuschauer mit ihren Tänzen. | Bild: Werner Probst

Ein Höhepunkt war an diesem Mittag auch ein Kasperletheater. Harald Gräf stand nicht nur als Kasperle hinter dem Vorhang, sondern hatte auch mit viel Eigenarbeit für die Dekoration gesorgt. Dicht besetzt waren die Reihen hinter der Puppenbühne, die Lachmuskeln wurden kräftig trainiert, ehe viele selbstgebackene Kuchen und Torten zum genüsslichen Verweilen einluden. Es war wiederum ein gelungenes Fest, das im nächsten Jahr in Görwihl stattfinden soll, ehe dann in zwei Jahren wieder in Albbruck das Pfarrwäldchen rund um das Gotteshaus zur Festmeile wird.