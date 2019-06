Albbruck vor 2 Stunden

Unfallflucht: 22-jähriger Audi-Fahrer rammt mit 1,1 Promille einen Lieferwagen

Für Blechschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro hat in der Nacht zum Dienstag ein alkoholisierter Autofahrer in der Kiesenbacher Straße gesorgt.