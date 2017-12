Albbruck Unfall auf Alter Landstraße: Unfallflucht und Totalschaden

Zwei Leichtverletzte und 7000 Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls in Albbruck. Einen der beteiligten Fahrer traf die Polizei später an, als er den Schaden an seinem Auto überprüfte. Er war nach dem Zusammenstoß weitergefahren.

Am Mittwochabend kam es auf der Alten Landstraße (B 34) in Albbruck zu einem Unfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und Sachschaden von etwa 7000 Euro entstand. Der Unfallverursacher fuhr anschließend weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das berichtet die Polizei. Gegen 19.20 Uhr fuhr ein älterer Mann mit seinem Mercedes von einem Tankstellengelände auf die Alte Landstraße (B 34) ein. Dabei nahm er laut Polizeibericht einem dort fahrenden Volvo die Vorfahrt und kollidierte mit ihm. Der Senior hielt kurz an, fuhr dann jedoch mit seinem beschädigten Auto langsam in Richtung Waldshut weiter. Dies meldeten mehrere Zeugen der Polizei. Etwa 500 Meter nach der Unfallort hielt der Mann am rechten Fahrbahnrand an und besah sich den Schaden an seinem Mercedes. Dabei überprüfte ihn eine Streife. Bei dem Unfall wurden der Volvo-Fahrer und seine Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Spital gebracht. Am Volvo entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.