von Doris Dehmel

Die Gemeinde Albbruck könnte als eine der Wenigen und die Erste im Landkreis überhaupt eine Waldgemeinschaft bilden. Mehr als 300 Waldbesitzer waren zu den Informationsveranstaltungen in Schachen und Birndorf gekommen, um alles zu erfahren, wie die Besitzverhältnisse ihres Waldes künftig aussehen könnten. Bürgermeister Stefan Kaiser machte gleich von Beginn an deutlich, dass das angedachte Modell ein Service für die Privatwaldbesitzer sei, zumindest an all diejenigen, die ihren Wald nicht mehr bewirtschaften können oder überhaupt nicht mehr wissen, wo überhaupt ihre Waldgrundstücke liegen.

Albbruck Neue Wege für die Waldbewirtschaftung in Albbruck Das könnte Sie auch interessieren

Einbringen in die mögliche Waldgemeinschaft würde sich auch die Gemeinde durch möglich Abrundung, Zukauf oder Tausch von Grundstücken. Zweimal hat in der Vergangenheit auf der Schachener Gemarkung ein Waldtausch stattgefunden. Dies führte dazu, dass Kleinstflächen entsprechend neu eingeteilt und so einer Bewirtschaftung zugeführt werden konnten.

Albbruck Konzept gegen Folgen des Klimawandels: Gemeinde Albbruck plant die Gründung einer Waldgemeinschaft Das könnte Sie auch interessieren

Gerade die momentane Waldsituation mit ihren unübersehbaren Käferschäden, Sturmschäden und Naturveränderung und dem damit verbundenen niedrigen Holzpreis bedeutet für viele Waldbesitzer eine schier unüberwindbare Herausforderung. „Mit dem Pilotprojekt Waldgemeinschaft liegt ein neuer Weg vor den Privatwaldbesitzern, der absolut auf der Freiwilligkeit beruht“, so Stefan Kaiser. Und: nicht voraussetzt, dass eine Beteiligung ausschließlich mit dem gesamten Waldbesitz erfolgen kann.

Albbruck Wie der Klimawandel die Bäume im Albbrucker Gemeindewald bedroht Das könnte Sie auch interessieren

Auch Teile davon können an die Waldgemeinschaft abgegeben werden. Dass etwas geschehen muss und nicht auf eine mögliche Flurbereinigung im Jahr 2040 gewartet werden kann, zeige sich an der Ertragslage bei vielen Privatwaldbesitzern. Allein die Größe der Grundstücke, die teilweise lediglich fünf Meter breit seien, oder im Einzelfall unvorstellbare zehn Quadratmeter groß seien, mache das Fällen von Beständen auf dem eigenen Gelände kaum möglich.

Keine Enteignung

Mit dem Beitritt zur Waldgemeinschaft bringt der Eigentümer seinen Waldbesitz ein und erhält dafür den im Vorfeld festzulegenden Anteil an der Gemeinschaft. Diesem entsprechend, werde das Ergebnis verteilt, versicherte der Leiter des Forstbezirks West, Markus Rotkamm: „Von Enteignung kann hier überhaupt keine Rede sein.“ Vielmehr komme es so zu einer kontinuierlichen Waldbewirtschaftung auf einer zusammenhängenden Fläche, auf der die bisherigen Flurstücknummern ersatzlos gestrichen werden. Die Anteile an der Waldgemeinschaft können verkauft oder vererbt, aber nicht mehr als Bodenfläche zurückerhalten werden.