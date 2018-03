Albbruck Tv Schachen glänzt auch durch gute Jugendarbeit

Der TV Schachen zieht Bilanz und ehrt langjährige Mitglieder. Sportchef Michael Müller verabschiedet die bisherige Schriftführerin Andrea Müller aus dem Vorstand und würdigt sie mit der Ehrenmitgliedschaft.

Der TV Schachen zählt nach dem Zugang von fünf neuen Aktivmitgliedern insgesamt 42 Aktive und eine Vielzahl an Kindern und Jugendlichen. "Unsere Ortsteile müssen schauen, dass sie lebendig bleiben", appellierte Bürgermeister Stefan Kaiser an die Vereinsverantwortlichen und dankte ihnen vor allem für eine ausgezeichnete Jugendarbeit.

Von den Kindern bis zu den Senioren reicht das Angebot, das auch von allen Altersgruppen gut angenommen wird. In den beiden Hip-Hop-Gruppen sind 50 Kinder und Jugendliche. Im Kinderturnen werden 60 Jungen und Mädchen gezählt. 23 Frauen treffen sich regelmäßig mit Claudia Strohm zu einem abwechslungsreichen Fitnessprogramm. Seit 1989 gibt es das von Irmgard Stadler geleitete Seniorenturnen. Zehn Personen zählt die Prellballgruppe. Yvonne Gerteiser selbst Übungsleiterin berichtete über die Aktivitäten der Jugend auch außerhalb vom Vereinssport. Dazu zählte auch der Besuch vom Deutschen Turnfest in Berlin, das Sportchef Michael Müller, der selbst die Gruppe Fitness-Sport leitet, als den Höhepunkt des Jahres bezeichnete. Arbeitsreich war das Vorjahr für die Mitglieder, die bei den zusätzlichen Veranstaltungen teilweise ganz schön hinlangen mussten, wie Bettina Knöll schilderte. Leider waren längst nicht alle Aktivitäten von großem finanziellem Erfolg gekrönt. Wie aus dem dennoch mit einem geringen Plus abgeschlossenen Kassenbericht von Arno Strittmatter-Welsch zu erfahren war.

Um das Angebot aufrecht zu erhalten, wurde auch eine Beitragserhöhung beschlossen für Kinder bis 11 Jahre auf 30 Euro, Aktivmitglieder ab 16 Jahre auf 40 Euro und der Familienbeitrag (zwei Erwachsene mit Kindern bis 15 Jahre) auf 80 Euro. Jugendliche von 12 bis 15 Jahre bezahlen unverändert 30 Euro und der Passivmitgliederbeitrag blieb mit 15 Euro auch gleich. Verabschiedet wurde die seit dem Jahr 2000 engagierte Hüttenwartin Gertrud Enderle. Für die bislang für den Ressort Schriftführer und Öffentlichkeitsarbeit zuständige Andrea Müller ist Melanie Kubasa neu gewählt worden. Bei allen anderen Vorstandsposten gab es keine Veränderungen. Geehrt wurden für ihre 15-jährige Treue zum TV Schachen Andreas Schillinger, Yvonne Gerteiser, die gleichzeitig 15 Jahre Übungsleiterin ist, Irene Mutter, Leonie Mutter, Jennifer Haus, Katja Seib, Bettina Knöll und Nadine Jödicke und für 25 Jahre Erika Werne und Andrea Müller, die in dieser Zeit dem Vorstand angehörte und jetzt zum Ehrenmitglied ernannt wurde. 15 Jahre Beisitzerin ist Verena Eichelberger, 25 Jahre Übungsleiter ist Michael Müller, Claudia Strohm 40 Jahre, und 20 Jahre im Vorstandsgremium Arno Strittmatter-Welsch.