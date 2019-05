von Claus Bingold

Mit einer großartigen Vorstellung verwöhnte das Orchester der Trachtenkapelle Buch sein Publikum beim traditionellen Frühjahrskonzert im nahezu ausverkauften Saal des Musikerheims in Buch. Die Auswahl, die Dirigent Reinhold Bauer getroffen hatte, begeisterte die Zuhörer. Hinzu kam, dass sich auch die Musikerinnen und Musiker des Weilheimer Orchesters in großartiger Verfassung präsentierten und die an sie gestellten hohen Anforderungen bravourös meisterten. Immer wieder rissen sie ihr Publikum mit ihrer Musik mit und ernteten dafür ein ums andere Mal verdienten und stürmischen Applaus. Dem entsprechend zufrieden zeigte sich Reinhold Bauer mit der Leistung seiner Musiker.

Doch noch ehe der eigentliche Konzertabend begann, begeisterte der Nachwuchs der Trachtenkapelle das Publikum mit drei kleinen Stücken. Dass die jungen Musikerinnen und Musiker nicht nur ihre Blasinstrumente gut zu beherrschen wissen, zeigten sie mit einem gelungenen Auftritt als Percussionisten, wobei ihnen Plastikbecher und Bierbänke als Instrumente dienten. Mit viel Applaus forderte das Publikum eine Zugabe, die ihm gerne gewährt wurde.

Mit der Auftragskomposition „Winds Collective“ von Andreas Waldner eröffnete das Orchester schwungvoll das Hauptprogramm des Abends. Weiter ging es mit „The Wall“, ein Stück von Otto M. Schwarz, das das Leben entlang des römischen Limes um die Zeitenwende musikalisch in Szene setzt, und „Backdraft“, Musik von Hans Zimmer aus dem gleichnamigen Film mit Robert de Niro.

Einer der Höhepunkte des Abends war sicherlich der Soloauftritt von Reiner Vogelbacher mit „Mexican Variations“ von Bruce Fraser. Mit welcher Perfektion der Solist seiner Trompete die Töne sorgte für begeisterten Applaus. Mit dem Konzertmarsch „Sympatria“ von Thomas Asanger endete der erste Teil des Programms. Den Taktstock hatte für dieses Stück Fabian Vogelbacher übernommen, während der Dirigent die Tuba blies.

Mit orientalische Klängen, Musik aus dem Film „The Curse of the Jade Scorpion“ von Woody Allen, eröffnete das Orchester des zweiten Teil des Konzertabends. den Solopart in diesem Stück hatte Tobias Vogelbacher auf der Trompete übernommen. Mit dem Solostück für tiefes Blech „Farmer‘s Tuba“ von Martin Scharnagel begeisterte Ralf Vogelbacher die Zuhörer. Auch ihn verwöhnte das Publikum mit viel Applaus.

Weiter ging es mit einem Arrangement des Popsongs „No Roots„ von Alice Merton das das Orchester unter der Leitung von Hannah Ackermann spielte, und einem Medley aus den bekanntesten Songs der Red Hot Chili Peppers. Den Schlusspunkt unter den abwechslungsreichen Konzertabend setzte das Orchester mit einem, für Liebhaber der klassischen Musik wohl eher gewöhnungsbedürftigem Arrangement von Beethovens Klavierstück „Für Elise“. Mit dem „Telefunken Marsch“ und „Sweet Caroline“ bedankten sich Dirigent und Orchester für den herzlichen Applaus beim Publikum.