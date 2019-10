von Doris Dehmel

Das Erntedankfest Birndorf verlief erfolgreich. Nachdem am Samstagabend im Familiengottesdienst die Erntegaben gesegnet wurden, fand tags darauf im Bürgersaal einer alten Tradition folgend das Fest mit bunter Unterhaltung statt.

Für die Trachtengruppe Birndorf ist das jährlich wiederkehrende Erntedankfest der Höhepunkt im Vereinsjahr. Die Vereinsvorsitzende Bärbel Schrenk freute sich, dass neben den einheimischen Besuchern auch wieder viele auswärtige gekommen waren.

Bis um die Mittagszeit hatte sich der Bürgersaal gefüllt, wo das Blasorchester Albbruck unter der Leitung von Fabian Vogelbach mit seinem Frühschoppenkonzert das Fest eröffnete. Während die Trachtentanzpaare ansonsten mit ihrem schmucken Trachten auftreten, hatten sie an diesem Wochenende die Bühne mit der Küche getauscht.

Auch die männlichen Kollegen waren zu den Gästen unterwegs um die kulinarischen Köstlichkeiten zu servieren. Franz Kuttruff, für den es eine Selbstverständlichkeit ist, das Birndorfer Erntedankfest zu besuchen, eröffnete am Nachmittag mit seinem Gemischten Chor Buch, der hinter das mit Tanz und Gesang gespickte Programm auch den musikalischen Schlusspunkt setzte. Sind die kleinen Trachtenträger bei ihren Auftritten immer wieder auch ein beliebtes Fotomotiv, so beeindruckten sie auch auf der Bühne mit ihren Darbietungen das Publikum.

Mit dem gezielten Blick in die Zukunft hatte sich die Trachtengruppe Birndorf vor einiger Zeit entschlossen, Kurse in Line Dance anzubieten. Aus diesem Kursprogramm boten die Tänzerinnen einen Querschnitt an diesem Nachmittag. Gleichzeitig machten sie damit auch auf den am Mittwoch, 9. Oktober um 20 Uhr im Bürgersaal neu beginnenden zehnteiligen Kurs aufmerksam. Alle Interessierten sind zu seinem Schnupperabend eingeladen.