von sk

Zwei leicht verletzte Mitfahrer und ein Totalschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag im Albtal auf der Gemarkung Albbruck.

Ein 33-jähriger BMW-Fahrer fuhr laut Mitteilung der Polizei um 15.45 Uhr auf der L154 in Richtung St. Blasien, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn geriet. Sein Auto prallte gegen die Felswände. Alle Airbags lösten aus.

Während der Fahrer den Zusammenstoß unversehrt überstand, wurden zwei Mitfahrer im Alter von 35 und 62 Jahren leicht verletzt. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser.

Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 75.000 Euro, so die Polizei. Der Abschleppdienst wurde bei der Bergung des Wagens von der Feuerwehr unterstützt.