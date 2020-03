von Doris Dehmel

Wenn am 14. März wieder die Albbrucker Dorfputzede stattfindet, dann werden wie im vergangenen Jahr auch wieder Mitglieder der Stammtischgesellschaft „In alter Frische“ mit dabei. In ihrer Hauptversammlung erinnerten sich die Stammtischler an die Aktivitäten im Vorjahr, zu denen die Pflege vom Gänsewegle in Kiesenbach gehörte. Während der Arbeitseinsatz galt es Büsche zurück zu schneiden und Hindernisse auf dem von Spaziergängern gerne genutzten Weg wegzuräumen.

Seit vielen Jahren zählt das Dorffestbähnle der Stammtischler zur Attraktion, die während des Wochenendes von Kindern wie Erwachsenen gerne genutzt wird. Auch zog das Bähnle, bei dem von der Siedlergemeinschaft organisierten Tag der Behinderten mit den Gästen, seine Runden. Zu den kameradschaftlichen Aktivitäten zählten der Vatertagsausflug ins Eco-Museum und der Familiennachmittag in Kuchelbach. Für gute Laune sorgte der Stammtischchor beim Weihnachtsliedersingen mit den Bewohnern vom ASB-Seniorenzentrum. Auch bei der Fastnacht würde ohne die Stammtischler etwas fehlen.

Als Ölscheichs waren sie beim Umzug mit ihrem Harem unterwegs und landeten bei der anschließenden Prämierung auf dem vierten Platz. Bei den Wahlen wurde der Vorsitzende Manfred Kunz und sein Stellvertreter Berni Urich ebenso wieder gewählt wie Kassierer Oswald Hilpert. Seit Jahrzehnten ist Gerhard Schreiber Schriftführer, Helmut Mai wird als erster Wirtschaftsminister von seinem Stellvertreter Peter Schmid unterstützt und Arbeitsminister sind Christof Thoma und Giovanni de Nardis. Reisemanager ist Otto Berger und Narrenvater Bernd Kirves. Zum Notenwart wurde wiederum Ingbert Rüde bestimmt.