Albbruck Spiel mit Farben und Formen: Ausstellung im Albbrucker Rathaus

Drei Künstlerinnen präsentieren ihre Werke im Albbrucker Rathaus. Die Vernissage zur Ausstellung lockt viele Besucher an.

Derzeit ist im Albbrucker Bürgermeisteramt die 59. Ausstellung in der Reihe "Kunst im Rathaus" zu sehen. Sabine Schönle aus Albbruck, Angelika Studinger aus Waldshut und Erika Mathis aus Rheinheim bieten einen Querschnitt ihres künstlerischen Schaffen. Alle drei sind seit Jahren Mitglied im Malkurs von Sabine Topka in Dogern.

Bürgermeister Stefan Kaiser freute sich, dass zur Vernissage, die von der 16-jährigen Sängerin Annika Lang und Liedern von Mary Poppins bereichert wurde, sehr viele Besucher kamen. Wie schon bei früheren Ausstellungen hat sich der Gastgeber beim Rundgang durch die Ausstellung so seine Gedanken gemacht, die er schließlich dem Publikum auch nicht vorenthielt. Das Bild mit rostenden Autos beim Eingang zum Ordnungsamt könnte, wenn von den Künstlerinnen beim Platzieren der Bilder auch unbeabsichtigt, ebenso eine Beziehung verdeutlichen wie das Eichhörnchen vor dem Rechnungsamt. "Ich bin gespannt, wie die Gemeinderäte auf dem Weg in den Sitzungssaal die Clowns deuten", meinte Stefan Kaiser. Er war auch der Auktionator bei der Versteigerung eines von Sabine Schönle gestifteten Bilds, das schließlich für 100 Euro zu Gunsten des Kinderhauses Feuerkäfer in Kiesenbach an Michael Rimmele ging.

Norbert Rüde, der die Ausstellungsreihe von Beginn an begleitete, stellte fest, dass bei dem gemeinsamen Hobby jede der Malerinnen ihren eigenen Stil pflegt, persönlich über die Thematik entscheidet und die eigene Technik umsetzt. Wiederum den dreien gemeinsam ist das Experimentieren mit Acrylfarben. Die Ausstellerinnen haben schon mehrfach ihre Werke präsentiert, aber jetzt erstmals zu einer gemeinsamen Ausstellung zusammengefunden. Sabine Schönle hatte schon während ihrer Schulzeit eine Vorliebe fürs Malen, was aber längere Zeit durch die Berufstätigkeit und Familie in den Hintergrund rückte. "Vorwiegende Gegenständliches aber auch Abstraktes und stets die Liebe zum Detail" hatte Norbert Rüde bei ihr entdeckt. Die Liebe zur Natur ist in den Werken von Angelika Studinger deutlich erkennbar. Sie, die auch Zeichnen und Schriften zu ihren Hobbys zählt, malt bevorzugt Landschaft und Stilleben Seit zehn Jahren hat sich Erika Mathis aus Rheinheim der Kunst der Malerei verschrieben. Am liebsten malt sie gegenständlich – Landschaften, Tiere, Blumen, die aber durchaus auch in abstrakter Form wiedergegeben werden.

Die Ausstellung ist bis zum 1. Juni während der Öffnungszeiten des Albbrucker Rathauses und zusätzlich am Sonntag, 6. Mai, von 14 bis 18 Uhr geöffnet.