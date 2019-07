Birkingen – Die Birkinger Salpeterer laden am kommenden Wochenende zu ihrem traditionellen Sommerfest auf den Schindelbuck ein. Vom 26. bis 28. Juli gibt es ein abwechslungsreiche Programm mit viel Blasmusik. Eröffnet wird das Fest am Freitagabend mit der Afterwork-Party und dem Handwerkervesper. Dabei spielt der Musikverein Gaiss-Waldkirch und der Musikverein Hamonie Unteralpfen. Beide Vereine bieten eine große Auswahl aus ihrem Sommerrepertoire. Die Stimmung wird angeheizt durch die unterschiedlichen Handwerkerspiele. Dabei ist Geschicklichkeit und Tempo gefragt.

Am Samstagabend steht die große Beachparty mit DJ Dasu auf dem Festprogramm. Auch hierzu ist der Eintritt frei. Eigens für dieses nasse Spektakel haben die Birkinger Guggenmusiker den Riesenpool aufgebaut und das Festgelände in eine Strandbadlandschaft verwandelt. Der Eintritt ist frei und Einlass ab 16 Jahre.

So richtig unterhaltsam geht es dann am Sonntag mit dem Frühschoppen ab 11 Uhr weiter. Das Blasorchester Albbruck und die Trachtenkapelle Buch werden für Unterhaltung sorgen. Aus der Festküche wird das Mittagessen serviert. Zum Traktoren- und Oldtimer-Treffen werden viele Teilnehmer erwartet. Wenn in den letzten Jahren bei der Salpeterer Pressband Birkingen immer wieder auch das Vorstandsgremium wechselte, so ist das Sommerfest auf dem Schindelbuck überhaupt nicht wegzudenken. Die Guggenmusiker sind ein Garant für Spaß und gute Laune, müssen sich aber über die drei Festtage in den unterschiedlichsten Arbeitsschichten einklinken. Für den Vorsitzenden Florian Amann ist es das erste Sommerfest an der Vereinsspitze. Gemeinsam mit seinem Team steht er in den Startlöchern und ist für den größten Ansturm vorbereitet. Hatte zu früheren Zeiten der Riesenpool immer zum Fest gehört, so wurde über viele Jahre auf das kühle Nass verzichtet, bis es im letzten Jahr wieder zu einer Neuauflage kam. Viele Vereinsmitglieder können sich noch gut an ihre Kindheit erinnern, in der das „Birkinger Schwimmbad“ einmal im Jahr der Höhepunkt im Dorf war. So soll es auch heuer wieder sein.

Die Salpeterer, die während der Fastnachtszeit mit vielen auswärtigen Auftritten auf sich aufmerksam machen und Kontakte zu anderen Vereinen pflegen, freuen sich auf die Besucher.

Programm