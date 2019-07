von Doris Dehmel

Mit dem Pizzabacken beim Partnerschaftsfreundeskreis Albbruck-Carmignano und dem Instrumente basteln und musizieren beim Blasorchester Albbruck startet am 27. Juli die diesjährige „Ferienmaus“ Zahlreiche Vereine sorgen mit ihren Aktivitäten dafür, dass bei den Kindern in den ersten Wochen der großen Ferien keine Langeweile aufkommt. Neu ist in diesem Jahr, eine Kooperation mit „Dokiso“ der Gemeinde Dogern.

Albbruck Großer Umbruch im Albbrucker Gemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

Verschiedene Angebote sind für die Kinder aus beiden Gemeinden vorgesehen. Zur „Expedition Kirche“ lädt die Pfarrei St. Josef am 29. Juli ein. Dabei haben die Teilnehmer die Möglichkeit von der Empore mit der Orgel in die Kirche zu schauen, den Keller der Kirche kennenzulernen und auf den Kirchturm zu gelangen, wo die Glocken hängen. Zumba wird am gleichen Tag in der Gemeindehalle in Dogern vom Jazz-Tanz-Club Dogern angeboten und bei der Trachtenkapelle Buch kann jedes Kind sein eigenes Didgerido basteln. Basteln mit Holz ist in der Tiefgarage vom Rathaus am 30. Juli vorgesehen.

Kreis Waldshut Atomkraftwerk Beznau muss bei Hitze die Produktion drosseln oder einstellen Das könnte Sie auch interessieren

Ringen, Raufen, Kämpfen heisst es am 31. Juli, 9. August und 14. August beim Judo-Club. Am 31. Juli sind die Kinder vom Imkerverein auf den Biobauernhof Ebner eingeladen. Am 1. August lädt die Gemeindebücherei zu Leseabenteuern ein, auf dem „Hölzlebachhof in Schadenbirndorf gibt es eine Bauernhofrallye und bis zum 3. August lädt die evangelische Kirche zu Bibeltagen ein.

Fußballtraining und Spiel, Sport und Spaß

Der SVA Albbruck lädt am 2. August zum Fußballtraining ein und am gleichen Tag heisst es bei der Jugendfeuerwehr „Spiel Sport, Spaß“ . Ein Schnuppertraining gibt es beim Schützenverein am 3. August und am gleichen Tag ist „Action Pur“, beim Stock-Car-Club auf dem Renngelände in Schachen angesagt. Schwimmbadtag ist am 5. August und tags darauf findet der von der Gemeinde organisierte Ausflug zum Vogtsbauernhof statt.

Vielseitig und informativ

Die Kinderkirche Dogern lädt am 7. August in der Gemeindehalle zum Kindertheater „Kakerlaki“ ein und am 8. August gibt es beim Albbrucker Sport Club ein Völkerballturnier. Tags darauf können die Kinder beim Jugendrotkreuz spielerisch den Rettungsdienst kennenlernen. Angeln Am Rhein ist beim Sportfischerverein Waldshut und Umgebung am 10. August möglich. Die Gemeinde Dogern lädt am 13. August zum Kino „Jim Knopf &Lukas der Lokomotivführer“ in die Gemeindehalle ein. Am 14. August können Kinder mit ihrem eigenen Hund einen Spaß-Parcours im Agility-Zentrum in Albbruck absolvieren. Anmeldungen sind bis Montag, 15. Juli auf dem Rathaus Albbruck möglich.