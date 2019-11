von Doris Dehmel

Als vor über 25 Jahren die Albbrucker „Interessengemeinschaft Eine Welt“ gegründet wurde, waren die Initiatoren sich einig, dass mit kleinen Schritten Großes erreicht werden kann. Weil dank der finanzielle Hilfe und Unterstützung der Projekte in Brasilien und Tansania vor allem Jugendlichen und Frauen neue Perspektiven eröffnet werden konnten, wollen die „ehrenamtlichen Entwicklungshelfer“ nicht nachlassen sich zu engagieren.

Albbruck Besondere Auszeichnung: Gerhard Gantert ist „Ehrenamtfreundlicher Arbeitgeber“ Das könnte Sie auch interessieren

„Ohne die Mithilfe vieler Helfer, die sich immer wieder spontan bei unseren Aktionen einklinken, könnten wir alles gar nicht schaffen“, betonte Brunhilde Eckert. Dabei denkt sie vor allem an das Hofladenfest in Birndorf und die Teilnahme am Dorffest mit Leckereien. Sie koordiniert die Termine, kümmert sich darum, dass immer wieder ausreichend Teig für die vielen Crepes vorhanden ist, und hat die kommenden Einsätze bereits schon wieder im Blick. Längst ist es zur Tradition geworden, dass die „IG Eine Welt“ beim Albbrucker Weihnachtsmarkt am 29. und 30. November dabei ist. Ebenso würde beim Christbaum-Verkauf am 14. Dezember beim „Hirschen“ in Birndorf einfach etwas fehlen, wenn sich der Duft von heißen Getränken und frischen Crepes nicht mit dem Duft von Tannengrün vermischen würde.

Dankesschreiben aus Brasilien

Immer wieder kommen Dankesschreiben von Padre Oralino aus Campo Grande in Brasilien, dessen Projekte für Frauen und Mütter sowie die so notwendige Jugendarbeit in diesem Jahr von der Albbrucker „IG Eine Welt“ mit 6000 Euro unterstützt werden. Zum persönlichen Kontakt kommt es bei den fast jährlichen Besuchen von Pater Aidan aus Tansania. Auch konnte sich die Albbrucker Besuchergruppe vor drei Jahren bei ihrem Aufenthalt über die Verwendung der Spendengelder überzeugen.

Wasserprojekt als Herausforderung

Schon damals hatte Pater Aidan, der in diesem Jahr auch wieder für sein Weisenhaus 10.000 Euro Unterstützung erhielt, von dem Wasserprojekt gesprochen. Um den Menschen sauberes Trinkwasser ermöglichen zu können, projektierte der Kirchenmann eine Wasser-Abfüllanlage „Wasser von der Region für die Region“ Der Bau des Gebäudes, der Kauf der Abfüllanlage und deren Installation wurden mit 25.000 Euro von der IG Eine Welt unterstützt. „Wir arbeiten schon eine ganze Weile und werden dies noch einige Zeit tun müssen, um die Finanzierung für diese Herausforderung gewährleisten zu können“, versicherte Brunhilde Eckert.

Die IG Eine Welt: Kontakt: Brunhilde Eckert, Telefon 07753/58 30; Spendenkonto: DE84 6849 2200 0002 1515 10