von Doris Dehmel

Hinter der BUND-Ortsgruppe Albbruck liegt ein erfolgreiches Jahr. Projekte, die schon vor Jahrzehnten ins Leben gerufen wurden, entwickeln sich prächtig. In elf Arbeitssitzungen waren die verschiedenen Projekte festgelegt und die Arbeitseinsätze in der Natur geplant worden.

Pflege der Streuobstbestände

Bereits im Januar war mit dem Auslichten entlang verschiedener Teiche und dem Rückschnitt auf der „Auinsel“ begonnen worden. Auch auf der Schachener Gemarkung waren durch entsprechenden Rückschnitt der Hecken den Landwirten die bessere Bewirtschaftung des Geländes wieder ermöglicht worden. Wochenlang war Franz Brüstle mit einigen Kollegen unterwegs, um an den Streuobstbeständen entsprechende Pflegeschnitte vorzunehmen. In Ergänzung an den Bestand waren 32 Bäume neu gepflanzt worden. Im März und April wurde der Froschzaun an der Kreisstraße in Richtung Unteralpfen aufgebaut und betreut. Verbunden mit dem Reinigen der Nisthilfen wurden auch weitere angeschafft.

Vorstand im Amt bestätigt

„Unser Bürgermeistergespräch verlief erneut sehr positiv“, versicherte Ortsvorsitzender Franz Brüstle. Seine und die Anliegen seiner Vorstandskollegen seien auf offene Ohren gestoßen. Jetzt war es Bürgermeisterstellvertreter Günter Kaiser, der als Wahlleiter die einstimmige Bestätigung des Vorstandsteams herbeiführen konnte. Vorsitzender bleibt weiterhin Franz Brüstle und sein Stellvertreter Helmut Pfeiffer, Kassiererin Johanna Pfau und Schriftführerin Hiltraud Hotz.

Die Wildsträucheraktion, die es auch in diesem Jahr wieder gibt, war 2018 erneut ein großer Erfolg. Mehr als 50 000 Pflanzen unterschiedlichster Art wurden seit 1992 an Naturfreunde abgegeben. Schwerpunktmäßig in Schachen und Unteralpfen wurde an mehr als 100 gut vernetzten Teichen gearbeitet und die trockene Periode zur Teichsanierung beim Zeltplatz in Unteralpfen genutzt. Biotopflächen wurden ebenso freigeschnitten wie Flächen entlang landwirtschaftliche Wege. Finanziell unterstützt wurde mit einer einmaligen Zuwendung der BUND-Regionalverband, die Greifvogelstation von Hubert Rossa und die Igelstationen mit jeweils 200 Euro.