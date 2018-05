Albbruck Siedlergemeinschaft Albbruck zieht Bilanz

Albbrucker Siedlergemeinschaft bilanziert ein gutes Jahr und und ehrt Ingrid Cordes für ihre langjährige Mitgliedschaft.

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Siedlergemeinschaft Albbruck standen die Wahlen bei denen die Vorstandsmitglieder einstimmig wiedergewählt wurden. Gemeinschaftsleiter ist weiterhin Oliver Höck und seine Stellvertreterin Carola Ebner. Alexandra Machajewski behielt ihren Schriftführerposten und Andrea Blossei wacht weiterhin über die Vereinsfinanzen. Bestätigt wurden auch die Beisitzer: Rainer Roder, Gudrun Hügle, Johann Schlachter, Karl Landis und Martin Rotzinger. Als Gerätewart hat sich weiterhin Wolfgang Höck zur Verfügung gestellt.

Aus der Hand der stellvertretenden Bezirksvorsitzenden des Verbandes Wohneigentum, Ingrid Cordes erhielt Karl Landis die silberne Ehrennadel für seine 25-jährige Siedlertreue. Mit 147 Aktiven und 23 Passivmitgliedern sind die Zahlen in der Albbrucker Siedlergemeinschaft ziemlich konstant geblieben. Gemeinschaftsleiter Oliver Höck dankte allen, die sich im Verein engagierten. Dazu zählen vor allem die Helfer beim Tag der Behinderten, der am 7. Juli dieses Jahres wiederholt wird, das Team, das alljährlich den überdimensional großen Weihnachtsbaum zum leuchten bringt, die "Siedlergirls", die auch in diesem Jahr beim Bunten Abend in Albbruck und Dogern ihren Auftritt hatten, und speziell auch dem Wirteteam im Siedlerheim, wo auch heuer am 7. Dezember der "Geburtstagskaffee" für die runden Jubilare in den Vereinsreihen stattfinden wird.

Andreas Blossei bedauerte in seinem Kassenbericht, dass für den Erhalt der vereinseigenen Gerätschaften exakt soviel investiert werden musste, wie Einnahmen zu verbuchen waren. Auch gab es weniger Anlässe im Siedlerheim bei gleich bleibenden Raumkosten.

Den Dank der Gemeinde für den geleisteten Einsatz im vergangenen Jahr überbrachte als gleichzeitiger Gemeinderat Oliver Höck. Sein spezielles Lob galt an diesem Abend Pia Knöpfle, die sich um das Siedlerheim kümmert, Wolfgang Höck, der seit zwölf Jahren als Gerätewart fungiert und Ida Tröndle und ihrem Team, die sich um die Siedlergirls kümmern. "Es ist eine Freude, dass die Kontakte zur Dogerner Siedlergemeinschaft erhalten bleiben", versicherte deren ehemaliger Gemeinschaftsleiter, Erhard Knoblauch. Er und der damalige Albbrucker Gemeinschaftsleiter Wilhelm Friedrich hatten vor 40 Jahren der gegenseitigen Beziehung Leben eingehaucht.