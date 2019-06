von Doris Dehmel

Derzeit ist die 62. Ausstellung in der Reihe „Kunst im Rathaus“ in Albbruck zu sehen. Auf drei Etagen zeigen Patricia Del Pilar Gottstein, Grit Siegl und Brunhilde Westermann ihre Werke und machen das Rathaus bis zum 12. Juli bunter.

Dies sah so auch Bürgermeister Stefan in seiner Begrüßung zur Ausstellungseröffnung, die von Laura Siegl mit Gitarrenmusik und Gesang umrahmt wurde. Beeindruckt zeigte sich der Bürgermeister von der Vielfalt der Ausstellung und suchte immer wieder den Bezug zu den Ämtern, die sich in unmittelbarer Nähe zu den platzierten Bildern befinden.

„Als vor über 40 Jahren die Ausstellungsreihe „Kunst im Rathaus“ ins Leben gerufen wurde, hat man einen Weg gefunden, Kunst auf ihre unterschiedlichste Art auch jenen Menschen näher zu bringen, die kein Museum besuchen. Dies gilt heute noch. Ebenso so wichtig ist es Kunstschaffenden aus der Region die Möglichkeit zu bieten, ihre Werke hier zeigen zu können“, versicherte Norbert Rüde, der als Laudator und Mitorganisator.

Patricia Del Pilar Gottstein ist Industrie- und Modedesignerin und hat sich auf Acrylmalerei verlegt. Sie lässt sich vornehmlich von der Natur inspirieren, holt Anregungen beim Betrachten von Landschaften aber auch von Menschen die sie berühren.

Zu ihrem Hobby kam sie nicht zuletzt durch die Malkurse bei Gabi Topka in Dogern, was sie mit Brunhilde Westermann gemeinsam hat. Deren wichtigste Personen in der künstlerischen Entwicklung seien zudem, so Norbert Rüde, der Tiengener Maler Uli Eiper und die freischaffende Künstlerin und Buchautorin Gabriele Middelmann gewesen. Ölfarbe bevorzugt Grit Sigl. Sie, die 2016 Kontakt zu einer Künstlergemeinschaft fand, bewegt sich zwischen realistischen und abstrakten Werken.