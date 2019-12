von Doris Dehmel

Schachen – Der Turnverein Schachen 1930 steht vor dem 90-jährigen Bestehen. Höhen und Tiefen waren in dieser Zeit von Vorständen und Übungsleitern zu bewältigen. Immer wieder galt es, den Verein nach vorne zu entwickeln und neue Ideen in die Tat umzusetzen. Neue Fitnessprogramme wurden gestartet, und wer sich in den vergangenen Jahren nicht für eine Mitgliedschaft im Verein entschließen konnte, hatte immer wieder die Möglichkeit, vom Kursprogramm des Vereins zu profitieren.

Eine engagierte Übungsleiterin

„Eine super Idee war es, vor 30 Jahren die Seniorenturner zu gründen“, versicherte eine Teilnehmerin, die schon lange dabei ist. Dem damaligen Vorsitzenden Herbert Müller war es gelungen, mit Irmgard Stadler eine engagierte Übungsleiterin zu finden, die nicht nur mit dem Sport sehr verbunden ist, sondern der auch der Kontakt mit den Senioren eine echte Herzensangelegenheit ist.

Gesellige Anlässe stärken das Miteinander

„Wir sind alle älter geworden“, versichert die Übungsleiterin, die sich auf die wöchentlichen Turnstunden ebenso freut, wie auf die geselligen Anlässe, die immer wieder das Miteinander bei den Seniorenturnern stärken. Wenn viele der ersten Stunden auch nicht mehr dabei sein können, so hat sich die Mitgliederzahl doch bis heute gefestigt. Immer wieder kommen weitere Männer und Frauen hinzu.

Sie kommen inzwischen auch von auswärts

Waren es anfangs hauptsächlich Schachener, die sich den Seniorenturnern anschlossen, so kamen im Laufe der Zeit auch solche außerhalb des Albbrucker Ortsteils hinzu. Bei der Geburtstagsfeier zum 30-jährigen Bestehen der Schachener Seniorenturner gratulierte auch das Vorstandsteam mit dem sportlichen Leiter Michael Müller an der Spitze.