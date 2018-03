Albbruck Schulwettbewerb: Förderverein möchte neue Instrumente für die Big Band der Gemeinschaftsschule Albbruck (W03)

Startnummer W03: Der Förderverein der Gemeinschaftsschule Albbruck möchte Instrumente für die Big-Band-Klasse anschaffen. Mit diesem Wunsch bewirbt sich der Förderverein beim großen Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

Albbruck – Es klingt und tönt schon aus einiger Entfernung: Es ist Big-Band-Probe in der Gemeinschaftsschule Albbruck. Kinder ohne Erfahrung am Instrument lernen dieses gemeinsam kennen und musizieren von Beginn an im Ensemble – als Teil des Musikunterrichts.

Ab der fünften Klasse können sich die Schülerinnen und Schüler der Albbrucker Gemeinschaftsschule für die Big-Band-Klasse entscheiden. Hier lernen sie die klassischen Instrumente der Big-Band kennen, entscheiden sich für eines und dürfen dieses fortan erlernen. Drei Stunden verbringen die Kinder in der Woche als Teil des Unterrichts am Instrument. Unter der Leitung der Lehrer Johannes Schlegel und Max Fietz absolvieren sie wöchentliche Register- und Gesamtproben.

Die Instrumente, die die Schülerinnen und Schüler von der Schule leihen, werden durch den Förderverein der Gemeinschaftsschule finanziert. Mit der Teilnahme am Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus hofft der Förderverein nun auf Unterstützung beim Kauf neuer Instrumente, denn "Instrumente sind teuer und gerade gebrauchte Instrumente sind sehr wartungsanfällig", erklärt Musiklehrer Johannes Schlegel. Mittlerweile erledige er viele Wartungsarbeiten selbst. Sein Kollege, Max Fietz, schreibe vor allem die Arrangements und Stücke für die jungen Big-Band-Mitglieder, denn Literatur für Big-Bands auf absolutem Anfänger-Niveau sei sehr selten, so Schlegel.

Seit zehn Jahren gibt es das Projekt schon. Da der Schulträger kein Geld dafür aufbringen konnte, übernahm der Förderverein die Finanzierung. Johannes Schlegel erzählt: "Wir haben dann angefangen, Instrumente für einen Appel und ein Ei auf ebay zu ersteigern und an die Kinder weiterzugeben." 25 Euro zahlen die Familien pro Monat für Instrument und Unterricht. Mit einem möglichen Gewinn soll auch finanzschwachen Familien geholfen werden, die das Geld nicht aufbringen können.

Wer über Jahre hinweg seinen Beitrag zahlt, darf das Instrument dann behalten. "Dann hat sich das Instrument quasi ausgezahlt", sagt Johannes Schlegel. Übrigens: Die Gemeinschaftsschule Albbruck hat auch ein Inklusionsprojekt. Seit diesem Jahr sind zwei Kinder mit Hörbehinderung Mitglied in der BigBand. Johannes Schlegel: "Das klingt zwar erstmal komisch, funktioniert aber sehr gut."

Förderverein

Rund 450 Scülerinnen und Schüler besuchen zurzeit die Gemeinschaftsschule Albbruck. Unterstützt wird sie von dem im November 2002 gegründeten Förderverein. Der 108 Mitglieder starke Verein unterstützt die Schule laut Satzung ideell und finanziell, beispielsweise durch die Finanzierung von Musikinstrumenten.

