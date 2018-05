Bad Säckingen Sarah Falk ist neue Dirigentin bei den Guggi-Buchern

Der Fasnachtsverein Guggi-Bucher setzt in der kommenden Saison seine Eisprung-Party aus wegen des Narrentreffens am 2. und 3. Februar in Albbruck.

Ein ereignisreiches Vereinsjahr liegt hinter den Guggi-Buchern. Dies wurde in ihrer Hauptversammlung deutlich. Ihr größtes Ereignis an der vergangenen Fasnacht war ihr legendärer Eisprung, bei welchem der 35. Geburtstag gefeiert wurde. Allerdings war der Tag ein wenig verregnet, doch waren immerhin 780 Gäste da und es konnte ein Plus in der Vereinskasse verbucht werden.

Ein großer Tagesordnungspunkt waren die Teilwahlen, die Bürgermeisterstellvertreter Stefan Marder leitete. Neu im Vorstand ist die musikalische Leiterin Sarah Falk, die die 18-jährige Hannah Ackermann in ihrem Amt ablöste. "Du bist noch so jung und warst musikalische Leiterin der Guggi-Bucher, das ist echt super", lobte die Vorsitzende Alexandra Huber, die seit einem Jahr mit ihrem Vize Mathias Schäfer die Spitze der Guggi-Bucher bildet. Der Stellvertreter-Posten wurde ebenso gewählt, neben Schäfer wurde Benjamin Probst zur Wahl aufgestellt. Schäfer setzte sich in einer geheimen Wahl mit 31 zu 19 Stimmen durch und hat das Amt für weitere zwei Jahre inne.

Ebenfalls wiedergewählt wurde Eva Nussbaumer als Schriftführerin. Neu im Vorstand ist neben Sarah Falk auch Christine Weiss, die als Kassiererin Patrick Gäng ablöste. Ebenfalls im Amt abgelöst wurde Michael Zons als Getränkewart, sein Amt übernimmt nun Niko Berger. Neue Protokollführer sind Lea Kästel, Lena Berger und Kerstin Rahmel, sie übernahmen ihre Posten von Eva Nussbaumer und Melanie Probst.

Durch hohe Buskosten und ein Minus in der Vereinskasse wurde im Vorstand beschlossen, den Mitgliedsbeitrag von 50 auf 75 Euro im Jahr zu erhöhen. "Momentan haben wir noch Rücklagen, aber im nächsten Jahr findet kein Eisprung statt, weil wir am Narrentreffen am 2. und 3. Februar in Albbruck teilnehmen und somit keine eigene Veranstaltung haben werden", informierte der bisherige Kassierer Patrick Gäng.

Über das Narrentreffen selbst informierte Sabrina Roder-Simon, die mitteilte, dass 120 Vereine zum Narrentreffen eingeladen sind und 29 Zünfte und zwölf Guggen bereits zum Umzug am Sonntag zugesagt haben. "Es ist noch Zeit bis zum Anmeldeschluss Ende Mai, es sollten am Umzug circa 70 Gruppen sein und es läuft bisher alles sehr gut." Alexandra Huber freute sich, mitteilen zu können, dass durch die eingesparten Präsente beim Eisprung-Zunftmeisterempfang 260 Euro der Grundschule Buch gespendet werden konnten. Nicht ganz so groß war die Freude bei ihr, als es um die Probebesuche der Mitglieder ging: "23 Proben und 19 Auftritte hatten wir im vergangenen Jahr und bei den Probebesuchen ist Luft nach oben."