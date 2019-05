von Doris Dehmel

Drei der amtierenden vier Gemeinderäte treten wieder zur Kommunalwahl am 26. Mai an. Insgesamt 19 Personen aus Albbruck, Buch, Unteralpfen und Schachen stellen sich auf der SPD-Liste zur Wahl. Nicht alle Kandidaten konnte wegen beruflicher Verpflichtungen bei der Vorstellung des Wahlprogramms dabei sein.

„Wer heute auf Albbruck schaut, sieht den Wandel, der in nächster Zeit große Veränderungen bringen wird“, versicherte SPD-Vorsitzender Rolf Rüttnauer. Und diesen Wandel wolle die SPD mitgestalten und zukunftsorientierte Vorschläge einbringen. So werde man sich für die bedarfsgerechte Erweiterung der Schule in Albbruck und eine Bestandsgarantie für die Schule Buch einsetzen.

Wichtig seien der Erhalt öffentlicher Einrichtungen in allen Ortsteilen und das „betreuungsgerechte“ Angebot für Kleinkinder, sowie Freizeitangebote für Jugendliche. Neben sozialverträglichen Gebühren und Abgaben will sich die SPD für Barrierefreiheit in allen gemeindlichen Einrichtungen einsetzen. Ebenso für Investitionen in regenerative Maßnahmen und die umweltgerechte Unterhaltung gemeindeeigener Grundstücke. „Wir unterstützen den Bau eines Ärztehauses auf dem Parkdeck südlich des Rathauses“, so Rolf Rüttnauer.

Durch die Erschließung weiterer Neubaugebiete soll modernes Wohnen für Jung und Alt unter sozialen und ökologischen Bedingungen unabdingbar sein. Ebenso Anstrengungen im Sozialen Wohnungsbau. Selbstverständlich ist für die SPD-Kandidaten die Erhaltung der Dorfgemeinschaften und die Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens. Unterstützt werden sollen die ehrenamtlichen Organisationen und Vereine als die tragenden Säulen der Gemeinschaft.

Die in der Diskussion angesprochene Wiedereröffnung der Albtalstraße werde von der SPD gefordert und in der Schaffung neuer Arbeitsplätze ein großes Potenzial im Zentralkrankenhaus gesehen, so Rolf Rüttnauer.