von sk

Eine Radfahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag in Albbruck verletzt. Gegen 16.15 Uhr war es in der Kiesenbacher Straße zum Unfall gekommen.

An der Einmündung zur Badstraße hatte eine 72 Jahre alte Autofahrerin der von rechts kommenden Radfahrerin nicht die Vorfahrt eingeräumt, sodass es in der Folge zum Zusammenstoß kam. Die 74-jährige Radlerin stürzte auf die Straße. Sie kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Waldshut. Die Autofahrerin will durch die Sonne geblendet worden sein. An ihrem Auto entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.