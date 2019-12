von sk

Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung am Mittwochmorgen in Albbruck beschlagnahmte die Polizei verschiedene Drogen und Diebesgut. Die Ermittlungen gegen den 18 Jahren alten Tatverdächtigen sind noch nicht abgeschlossen. In der Wohnung des Mannes fanden die Beamten laut Polizeibericht eine größere Menge Ecstasy-Tabletten, Amphetamin und Marihuana. Zwei selbst gefertigte Diebestaschen ließen den Verdacht auf Diebstahlsdelikte aufkommen. Im Schrank des Mannes tauchten mehrere Kleidungsstücke auf, an denen noch das Etikett befestigt war. Zumindest eine Hose konnte einem Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in Waldshut zugeordnet werden. Die Ermittlungen dauern an.